Матч завершен
Сампдория
Генуя
Фернандеш 5
Альварес 71
2:2
Матч завершен
Фиорентина
Флоренция
Гонсало 60
Бабакар 89
Серия А, 31 тур

Серия А,

31 тур

Италия
9 апр. 2017, 13:30 МСК
9.04.2017, 13:30 МСК
воскресенье
Составы
Сампдория
мин
2
Вивиано
Эмилиано Вивиано
90
26
Сильвестре
Матиас Сильвестре
90
5
Додо
Додо
74
24
Берешиньски
Бартош Берешиньски
90
37
Шкриньяр
Милан Шкриньяр
90
16
Линетти
Карол Линетти
69
34
Торрейра
Лукас Торрейра
90
10
Фернандеш
Бруну Фернандеш
5'
5'
65
8
Баррето
Эдгар Баррето
90
27
Квальярелла
Фабио Квальярелла
90
14
Шик
Патрик Шик
90
Запасные
30
Фальконе
Владимиро Фальконе
1
Пуджиони
Кристиан Пуджиони
19
Реджини
Васко Реджини
20
Павлович
Даниэль Павлович
17
Паломбо
Анджело Паломбо
21
Чигарини
Лука Чигарини
11
Альварес
Рикардо Альварес
71'
18
Прат
Деннис Прат
23
Джуричич
Филип Джуричич
47
Будимир
Анте Будимир
Фиорентина
мин
12
Тэтэрушану
Чиприан Тэтэрушану
90
2
Гонсало
Гонсало
60'
60'
90
13
Астори
Давиде Астори
90
31
Милич
Хрвойе Милич
73
6
Санчес
Карлос Санчес
90
20
Валеро
Борха Валеро
90
5
Бадель
Милан Бадель
90
72
Иличич
Йосип Иличич
45
16
Тельо
Кристиан Тельо
90
30
Бабакар
Хума Бабакар
89'
89'
90
10
Бернардески
Федерико Бернардески
81
Запасные
57
Спортиелло
Марко Спортиелло
40
Томович
Ненад Томович
4
Де Майо
Себастьян Де Майо
18
Сальседо
Карлос Сальседо
15
Оливера
Максимильяно Оливера
19
Кристофоро
Себастьян Кристофоро
21
Сапонара
Риккардо Сапонара
25
Кьеза
Федерико Кьеза
24
Хаджи
Янис Хаджи
27
Майстро
Фабио Майстро
9
Калинич
Никола Калинич