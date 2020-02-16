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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Олимпиада
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Матч завершен
Сампдория
Генуя
Габбиадини 90
1:5
Матч завершен
Фиорентина
Флоренция
Торсби 8
Влахович 18
Кьеза 40
Влахович 57
Кьеза 78
Серия А, 24 тур
Серия А,
24 тур
Италия
16 февр. 2020, 17:00 МСК
16.02.2020, 17:00 МСК
воскресенье
Составы
Сампдория
мин
1
Аудеро
Эмиль Аудеро
90
29
Мурру
Никола Мурру
90
24
Берешиньски
Бартош Берешиньски
90
21
Тонелли
Лоренцо Тонелли
90
15
Колли
Омар Колли
90
91
Бертолаччи
Андреа Бертолаччи
46
11
Рамирес
Гастон Рамирес
67
7
Линетти
Карол Линетти
90
18
Торсби
Мортен Торсби
8'
8'
46
27
Квальярелла
Фабио Квальярелла
90
23
Габбиадини
Маноло Габбиадини
90'
90'
90
Запасные
22
Секулин
Андреа Секулин
34
Йошида
Мая Йошида
5
Хабот
Юлиан Хабот
8
Баррето
Эдгар Баррето
14
Янкто
Якуб Янкто
12
Депаоли
Фабио Депаоли
4
Виейра
Роналду Виейра
9
Бонаццоли
Федерико Бонаццоли
17
ла Гумина
Антонино ла Гумина
Фиорентина
мин
69
Дронговски
Бартломей Дронговски
90
22
Касерес
Мартин Касерес
90
20
Пеццелла
Герман Пеццелла
90
29
Дальберт
Дальберт
90
21
Лирола
Поль Лирола
90
4
Миленкович
Никола Миленкович
90
5
Бадель
Милан Бадель
90
88
Дункан
Альфред Дункан
71
25
Кьеза
Федерико Кьеза
78'
40'
78'
40'
81
8
Кастровилли
Гаэтано Кастровилли
67
28
Влахович
Душан Влахович
57'
18'
57'
18'
90
Запасные
1
Террачиано
Пьетро Террачиано
17
Чеккерини
Федерико Чеккерини
23
Венути
Лоренцо Венути
93
Терзич
Алекса Терзич
3
Игор
Игор
24
Бенасси
Марко Бенасси
18
Геззаль
Рашид Геззаль
78
Пульгар
Эрик Пульгар
19
Агудело
Кевин Агудело
63
Кутроне
Патрик Кутроне
11
Соттиль
Риккардо Соттиль