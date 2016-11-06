Матч завершен
Фиорентина
Флоренция
Бернардески 37
1:1
Матч завершен
Сампдория
Генуя
Муриэль 57
Серия А, 12 тур

Серия А,

12 тур

Италия
6 нояб. 2016, 20:00 МСК
6.11.2016, 20:00 МСК
воскресенье
Никола Риццоли
Никола Риццоли
Главный Судья
Составы
Фиорентина
мин
20
Валеро
Борха Валеро
90
12
Тэтэрушану
Чиприан Тэтэрушану
90
31
Милич
Хрвойе Милич
87
2
Гонсало
Гонсало
90
40
Томович
Ненад Томович
90
13
Астори
Давиде Астори
90
72
Иличич
Йосип Иличич
90
5
Бадель
Милан Бадель
71
9
Калинич
Никола Калинич
90
16
Тельо
Кристиан Тельо
65
10
Бернардески
Федерико Бернардески
37'
37'
90
Запасные
1
Леццерини
Лука Леццерини
97
Дронговски
Бартломей Дронговски
4
Де Майо
Себастьян Де Майо
18
Сальседо
Карлос Сальседо
15
Оливера
Максимильяно Оливера
6
Санчес
Карлос Санчес
19
Кристофоро
Себастьян Кристофоро
8
Весино
Матиас Весино
25
Кьеза
Федерико Кьеза
30
Бабакар
Хума Бабакар
7
Сарате
Мауро Сарате
Сампдория
мин
16
Линетти
Карол Линетти
45
1
Пуджиони
Кристиан Пуджиони
90
26
Сильвестре
Матиас Сильвестре
90
19
Реджини
Васко Реджини
90
37
Шкриньяр
Милан Шкриньяр
90
22
Сала
Джакопо Сала
71
34
Торрейра
Лукас Торрейра
90
10
Фернандеш
Бруну Фернандеш
90
8
Баррето
Эдгар Баррето
90
27
Квальярелла
Фабио Квальярелла
90
9
Муриэль
Луис Муриэль
57'
57'
83
Запасные
92
Тоццо
Андреа Тоццо
12
Крапикас
Титас Крапикас
5
Додо
Додо
15
Крайнц
Лука Крайнц
13
Перейра
Педро Перейра
21
Чигарини
Лука Чигарини
11
Альварес
Рикардо Альварес
18
Прат
Деннис Прат
6
Эрамо
Мирко Эрамо
23
Джуричич
Филип Джуричич
14
Шик
Патрик Шик
47
Будимир
Анте Будимир