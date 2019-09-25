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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Фиорентина
Флоренция
Пеццелла 31
Кьеза 57
2:1
Матч завершен
Сампдория
Генуя
Бонаццоли 79
Серия А, 5 тур
Серия А,
5 тур
Италия
25 сент. 2019, 22:00 МСК
25.09.2019, 22:00 МСК
среда
Составы
Фиорентина
мин
69
Дронговски
Бартломей Дронговски
90
22
Касерес
Мартин Касерес
90
78
Пульгар
Эрик Пульгар
90
20
Пеццелла
Герман Пеццелла
31'
31'
90
29
Дальберт
Дальберт
90
21
Лирола
Поль Лирола
90
4
Миленкович
Никола Миленкович
90
7
Рибери
Франк Рибери
90
5
Бадель
Милан Бадель
90
25
Кьеза
Федерико Кьеза
57'
57'
90
8
Кастровилли
Гаэтано Кастровилли
90
Запасные
1
Террачиано
Пьетро Террачиано
17
Чеккерини
Федерико Чеккерини
23
Венути
Лоренцо Венути
6
Раньери
Лука Раньери
93
Терзич
Алекса Терзич
24
Бенасси
Марко Бенасси
18
Геззаль
Рашид Геззаль
15
Кристофоро
Себастьян Кристофоро
27
Журковски
Шимон Журковски
10
Боатенг
Кевин-Принс Боатенг
28
Влахович
Душан Влахович
11
Соттиль
Риккардо Соттиль
Сампдория
мин
1
Аудеро
Эмиль Аудеро
90
29
Мурру
Никола Мурру
90
24
Берешиньски
Бартош Берешиньски
90
21
Мурильо
Джейсон Мурильо
90
15
Колли
Омар Колли
90
6
Экдаль
Альбин Экдаль
90
11
Рамирес
Гастон Рамирес
90
12
Депаоли
Фабио Депаоли
90
4
Виейра
Роналду Виейра
90
23
Габбиадини
Маноло Габбиадини
90
17
Капрари
Джанлука Капрари
90
Запасные
30
Фальконе
Владимиро Фальконе
19
Реджини
Васко Реджини
5
Хабот
Юлиан Хабот
8
Баррето
Эдгар Баррето
7
Линетти
Карол Линетти
14
Янкто
Якуб Янкто
18
Торсби
Мортен Торсби
10
Ригони
Эмилиано Ригони
27
Квальярелла
Фабио Квальярелла
9
Бонаццоли
Федерико Бонаццоли
79'
26
Лери
Мехди Лери