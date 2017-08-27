Матч завершен
Фиорентина
Флоренция
Бадель 50
1:2
Матч завершен
Сампдория
Генуя
Капрари 32
Квальярелла 35
Серия А, 2 тур

Серия А,

2 тур

Италия
27 авг. 2017, 21:45 МСК
27.08.2017, 21:45 МСК
воскресенье
Составы
Фиорентина
мин
57
Спортиелло
Марко Спортиелло
90
40
Томович
Ненад Томович
90
13
Астори
Давиде Астори
90
3
Бираги
Кристиано Бираги
90
20
Пеццелла
Герман Пеццелла
90
5
Бадель
Милан Бадель
50'
50'
90
10
Эйссерик
Валентин Эйссерик
90
24
Бенасси
Марко Бенасси
90
17
Верету
Жордан Верету
90
25
Кьеза
Федерико Кьеза
90
9
Симеоне
Джованни Симеоне
90
Запасные
22
Черофолини
Микеле Черофолини
97
Дронговски
Бартломей Дронговски
76
Гаспар
Бруну Гаспар
15
Оливера
Максимильяно Оливера
6
Санчес
Карлос Санчес
19
Кристофоро
Себастьян Кристофоро
28
Диаш
Жил Диаш
11
Хаджи
Янис Хаджи
30
Бабакар
Хума Бабакар
Сампдория
мин
1
Пуджиони
Кристиан Пуджиони
90
26
Сильвестре
Матиас Сильвестре
90
19
Реджини
Васко Реджини
90
29
Мурру
Никола Мурру
90
90
Рамирес
Гастон Рамирес
90
7
Сала
Джакопо Сала
90
18
Прат
Деннис Прат
90
16
Линетти
Карол Линетти
90
34
Торрейра
Лукас Торрейра
90
27
Квальярелла
Фабио Квальярелла
35'
35'
90
9
Капрари
Джанлука Капрари
32'
32'
90
Запасные
92
Тоццо
Андреа Тоццо
12
Крапикас
Титас Крапикас
24
Берешиньски
Бартош Берешиньски
13
Феррари
Джанмарко Феррари
11
Альварес
Рикардо Альварес
28
Капецци
Леонардо Капецци
10
Джуричич
Филип Джуричич
99
Ковнацки
Давид Ковнацки