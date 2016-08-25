Матч завершен
Шахтер
Донецк
Марлос 71
2:0
прошлый матч 2 : 1
Матч завершен
Истанбул Башакшехир
Стамбул
Лига Европы, 4 раунд

Лига Европы,

4 раунд
25 авг. 2016, 22:00 МСК
25.08.2016, 22:00 МСК
четверг
Составы
Шахтер
мин
30
Пятов
Андрей Пятов
90
-
Эдуардо
Эдуардо
90
5
Кучер
Александр Кучер
90
44
Ракицкий
Ярослав Ракицкий
90
31
Исмаили
Исмаили
90
33
Срна
Дарио Срна
90
6
Степаненко
Тарас Степаненко
90
11
Марлос
Марлос
71'
71'
90
8
Фред
Фред
71
28
Тайсон
Тайсон
90
19
Феррейра
Факундо Феррейра
90
Запасные
38
Кривцов
Сергей Кривцов
29
Тотовицкий
Андрей Тотовицкий
10
Бернард
Бернард
71
Селезнев
Евгений Селезнев
Истанбул Башакшехир
мин
-
Голышев
Павел Голышев
90
-
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
90
-
Учар
Угур Учар
90
-
Моссоро
Марсио Моссоро
90
-
Хольмен
Самуэль Хольмен
90
5
Белезоглу
Эмре Белезоглу
90