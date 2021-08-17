«Монако» проиграл «Шахтеру» в отборе Лиги чемпионов. Головин провел на поле час без результативных действий

Только один раз из пяти французский клуб проходил два отборочных раунда в Лиге чемпионов и выходил в групповой этап. Это сделал «Монако» в 2016 году, когда дошел до полуфинала.

«Монако» и «Шахтер» до этого играли друг с другом только дважды. В 1979 году они встретились в 1/32 финала Кубка УЕФА. Тогда «Шахтер» победил дома (2:1), но проиграл в гостях (0:2) и вылетел из турнира.

Полузащитник «Монако» Александр Головин вышел в стартовом составе, провел на поле 60 минут и не отметился результативными действиями.