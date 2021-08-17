Лига чемпионов
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Шахтер
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#Лига чемпионов #Монако #Шахтер

«Монако» проиграл «Шахтеру» в отборе Лиги чемпионов. Головин провел на поле час без результативных действий

вчера, 23:50

Только один раз из пяти французский клуб проходил два отборочных раунда в Лиге чемпионов и выходил в групповой этап. Это сделал «Монако» в 2016 году, когда дошел до полуфинала.

«Монако» и «Шахтер» до этого играли друг с другом только дважды. В 1979 году они встретились в 1/32 финала Кубка УЕФА. Тогда «Шахтер» победил дома (2:1), но проиграл в гостях (0:2) и вылетел из турнира.

Полузащитник «Монако» Александр Головин вышел в стартовом составе, провел на поле 60 минут и не отметился результативными действиями.

  • Ответный матч пройдет 25 августа в Харькове.
  • Победители раунда плей-офф попадут в групповой этап Лиги чемпионов, проигравшие – в групповой этап Лиги Европы.
Матч завершен
Монако
Монако
0:1
Матч завершен
Шахтер
Донецк
Педриньо 19

Другие матчи раунда плей-офф:

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Матч завершен
Зальцбург
Зальцбург
Адейеми 57
Ааронсон 90
2:1
Матч завершен
Брондбю
Бреннбю
M. Uhre 4
Матч завершен
Шериф
Тирасполь
Траоре 45
Коловос 54
Траоре 80
3:0
Матч завершен
Динамо
Загреб
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Источник:
Гол.ру
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