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«Монако» проиграл «Шахтеру» в отборе Лиги чемпионов. Головин провел на поле час без результативных действий
вчера, 23:50
Только один раз из пяти французский клуб проходил два отборочных раунда в Лиге чемпионов и выходил в групповой этап. Это сделал «Монако» в 2016 году, когда дошел до полуфинала.
«Монако» и «Шахтер» до этого играли друг с другом только дважды. В 1979 году они встретились в 1/32 финала Кубка УЕФА. Тогда «Шахтер» победил дома (2:1), но проиграл в гостях (0:2) и вылетел из турнира.
Полузащитник «Монако» Александр Головин вышел в стартовом составе, провел на поле 60 минут и не отметился результативными действиями.
- Ответный матч пройдет 25 августа в Харькове.
- Победители раунда плей-офф попадут в групповой этап Лиги чемпионов, проигравшие – в групповой этап Лиги Европы.
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