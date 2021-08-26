Лига чемпионов
Монако
Шахтер
«Шахтер» отыгрался с 0:2 против «Монако» и вышел в групповой этап Лиги чемпионов
2 часа назад
Завершились игры раунда плей-офф Лиги чемпионов. «Шахтер» в ответном матче в дополнительное время сыграл вничью с «Монако».
Основное время завершилось со счетом 1:2. В первой игре «Шахтер» выиграл со счетом 1:0.
В прошлом сезоне «Шахтер» выступал на групповом этапе ЛЧ и занял третье место в группе с «Реалом», «Интером» и «Боруссией» из Менхенгладбаха.
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин провел на поле 76 минут и получил желтую карточку.
Другие матчи дня раунда плей-офф:
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые