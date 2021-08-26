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#Лига чемпионов #Монако #Шахтер

«Шахтер» отыгрался с 0:2 против «Монако» и вышел в групповой этап Лиги чемпионов

2 часа назад

Завершились игры раунда плей-офф Лиги чемпионов. «Шахтер» в ответном матче в дополнительное время сыграл вничью с «Монако»

Основное время завершилось со счетом 1:2. В первой игре «Шахтер» выиграл со счетом 1:0.

В прошлом сезоне «Шахтер» выступал на групповом этапе ЛЧ и занял третье место в группе с «Реалом», «Интером» и «Боруссией» из Менхенгладбаха.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин провел на поле 76 минут и получил желтую карточку.

Матч завершен
Шахтер
Донецк
Марлос 74
Агилар 114
2:2
Матч завершен
Монако
Монако
Бен-Йеддер 18
Бен-Йеддер 39

Другие матчи дня раунда плей-офф:

Матч завершен
Брондбю
Бреннбю
A. Maxso 62
1:2
Матч завершен
Зальцбург
Зальцбург
Benjamin Šeško 4
Ааронсон 10
Матч завершен
Динамо
Загреб
0:0
Матч завершен
Шериф
Тирасполь

Все участники группового этапа Лиги чемпионов

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Источник:
Гол.ру
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