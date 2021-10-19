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«Шахтер» проиграл «Реалу» в Лиге чемпионов. За три матча у него ни одного забитого гола и семь пропущенных
вчера, 23:53
- «Реал» сыграл в «Шахтером» в группе D. Самым результативным игроком стал Винисиус: он забил дважды и отдал ассист. Все это за 15 минут.
- «Реал» набрал шесть очков и сравнялся с «Шерифом». Но все равно не вышел на первое место, поскольку отстает по дополнительным показателям.
- «Шахтер» идет последним в группе с одним очком. У него два поражения и ничья в этом сезоне ЛЧ. В трех матчах он не забил ни одного гола и пропустил семь.
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