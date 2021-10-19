«Шахтер» проиграл «Реалу» в Лиге чемпионов. За три матча у него ни одного забитого гола и семь пропущенных

вчера, 23:53

Поделиться: Матч завершен Шахтер Донецк 0:5 Матч завершен Реал Мадрид Кривцов 37 Жуниор 51 Жуниор 56 Родриго 65 Бензема 90 «Реал» сыграл в «Шахтером» в группе D. Самым результативным игроком стал Винисиус: он забил дважды и отдал ассист. Все это за 15 минут.

«Реал» набрал шесть очков и сравнялся с «Шерифом». Но все равно не вышел на первое место, поскольку отстает по дополнительным показателям.

«Шахтер» идет последним в группе с одним очком. У него два поражения и ничья в этом сезоне ЛЧ. В трех матчах он не забил ни одного гола и пропустил семь. НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ