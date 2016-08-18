Матч завершен
Истанбул Башакшехир
Стамбул
Цикалеши 24
Белезоглу 56
1:2
прошлый матч 0 : 2
Матч завершен
Шахтер
Донецк
Лига Европы, 4 раунд

Лига Европы,

4 раунд
18 авг. 2016, 20:30 МСК
18.08.2016, 20:30 МСК
четверг
Составы
Истанбул Башакшехир
мин
-
Белезоглу
Эмре Белезоглу
56'
56'
90
-
Моссоро
Марсио Моссоро
90
-
Текдемир
Махмут Текдемир
90
Шахтер
мин
-
Цикалеши
Соколь Цикалеши
24'
24'
90
30
Пятов
Андрей Пятов
71
5
Кучер
Александр Кучер
90
44
Ракицкий
Ярослав Ракицкий
90
31
Исмаили
Исмаили
90
33
Срна
Дарио Срна
90
6
Степаненко
Тарас Степаненко
90
11
Марлос
Марлос
90
8
Фред
Фред
90
28
Тайсон
Тайсон
90
19
Феррейра
Факундо Феррейра
90
Запасные
2
Бутко
Богдан Бутко
18
Ордец
Иван Ордец
87
Малышев
Максим Малышев
9
Дентиньо
Дентиньо
71
Эдуардо
Эдуардо
80
Нем
Веллингтон Нем