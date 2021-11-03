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#Лига чемпионов #Реал #Шахтер

«Шахтер» забил впервые за четыре матча Лиги чемпионов. Но снова проиграл «Реалу»

03 ноября, 22:34
Матч завершен
Реал
Мадрид
Бензема 14
Бензема 61
2:1
Матч завершен
Шахтер
Донецк
Фернандо 39
  • «Шахтер» и «Реал» играли в четвертом туре Лиги чемпионов. Они встречались второй раз за розыгрыш, и во второй раз «Реал» победил.
  • «Шахтер» в этом матче забил свой первой гол в этом розыгрыше ЛЧ. За четыре матча у него девять пропущенных и один забитый мяч. У «Реала» девять забитых и три пропущенных.
  • «Реал» в этом матче забил 1000-й гол в турнире. Ни одной команде не удавалось достичь такого – у ближайшей к нему «Баварии» 768 голов.
  • «Реал» занимает первое место в группе с 9 очками, «Шахтер» идет последним с 1 очком. «Шериф» (6 очков) и «Интер» (4 очка) еще не провели свой матч тура.
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Источник:
Гол
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