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«Шахтер» забил впервые за четыре матча Лиги чемпионов. Но снова проиграл «Реалу»
03 ноября, 22:34
- «Шахтер» и «Реал» играли в четвертом туре Лиги чемпионов. Они встречались второй раз за розыгрыш, и во второй раз «Реал» победил.
- «Шахтер» в этом матче забил свой первой гол в этом розыгрыше ЛЧ. За четыре матча у него девять пропущенных и один забитый мяч. У «Реала» девять забитых и три пропущенных.
- «Реал» в этом матче забил 1000-й гол в турнире. Ни одной команде не удавалось достичь такого – у ближайшей к нему «Баварии» 768 голов.
- «Реал» занимает первое место в группе с 9 очками, «Шахтер» идет последним с 1 очком. «Шериф» (6 очков) и «Интер» (4 очка) еще не провели свой матч тура.
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