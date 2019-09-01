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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Волейбол
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Матч завершен
Ренн
Ренн
Бенитес 25
1:2
Матч завершен
Ницца
Ницца
Сиприен 63
Коли 90
Лига 1, 4 тур
Лига 1,
4 тур
Франция
1 сент. 2019, 16:00 МСК
1.09.2019, 16:00 МСК
воскресенье
Составы
Ренн
мин
18
Камавинга
Эдуардо Камавинга
90
16
Менди
Эдуар Менди
90
15
Морель
Жереми Морель
90
27
Траоре
Хамари Траоре
90
3
Да Силва
Дамьен Да Силва
90
26
Гелин
Жереми Гелин
90
17
Мауасса
Файто Мауасса
90
8
Гренье
Клеман Гренье
90
14
Бурижо
Бенжамен Бурижо
90
11
Ньянг
М'Байе Ньянг
90
9
Сьебатше
Теосон Сьебатше
90
Запасные
1
Салин
Ромэйн Салин
4
Нямси
Жерзино Нямси
6
Йоханссон
Якоб Йоханссон
23
Эну
Адриен Эну
22
дель Кастильо
Ромен дель Кастильо
12
Леа Силики
Джеймс Леа Силики
10
Гитан
Рафик Гитан
Ницца
мин
40
Бенитес
Вальтер Бенитес
25'
25'
90
3
Льорис
Готье Льорис
90
15
Бюрнер
Патрик Бюрнер
90
12
Коли
Расин Коли
90'
90'
90
24
Пельмар
Анди Пельмар
90
20
Аталь
Юсеф Аталь
90
25
Сиприен
Вилан Сиприен
63'
63'
90
22
Лусамба
Арно Лусамба
90
8
Лис-Мелу
Пьер Лис-Мелу
90
11
Срарфи
Бассем Срарфи
90
5
Тамезе
Адриен Тамезе
90
Запасные
16
Клементия
Яннис Клементия
2
Н'Соки
Стэнли Н'Соки
10
Уна
Адам Уна
19
Тюрам-Юльен
Кефрен Тюрам-Юльен
14
Ганаго
Игнатиус Ганаго