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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Волейбол
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Матч завершен
Ницца
Ницца
Дольберг 47
1:1
Матч завершен
Ренн
Ренн
Тайт 81
Лига 1, 21 тур
Лига 1,
21 тур
Франция
24 янв. 2020, 22:45 МСК
24.01.2020, 22:45 МСК
пятница
Составы
Ницца
мин
18
Клод-Морис
Алексис Клод-Морис
90
40
Бенитес
Вальтер Бенитес
90
4
Данте
Данте
90
23
Сарр
Маланг Сарр
90
29
Эрейе
Кристоф Эрейе
90
21
Данило
Данило
90
10
Уна
Адам Уна
90
25
Сиприен
Вилан Сиприен
90
8
Лис-Мелу
Пьер Лис-Мелу
90
9
Дольберг
Каспер Дольберг
47'
47'
90
7
Маолида
Мизьян Маолида
90
Запасные
16
Клементия
Яннис Клементия
15
Бюрнер
Патрик Бюрнер
2
Н'Соки
Стэнли Н'Соки
5
Тамезе
Адриен Тамезе
19
Тюрам-Юльен
Кефрен Тюрам-Юльен
14
Ганаго
Игнатиус Ганаго
Ренн
мин
16
Менди
Эдуар Менди
90
18
Камавинга
Эдуардо Камавинга
90
31
Боэ
Саша Боэ
90
15
Морель
Жереми Морель
90
21
Наньон
Йорис Наньон
90
17
Мауасса
Файто Мауасса
90
23
Эну
Адриен Эну
90
20
Тайт
Флавьен Тайт
81'
81'
90
12
Леа Силики
Джеймс Леа Силики
90
11
Ньянг
М'Байе Ньянг
90
7
Рафинья
Рафинья
90
Запасные
1
Салин
Ромэйн Салин
26
Гелин
Жереми Гелин
4
Нямси
Жерзино Нямси
22
дель Кастильо
Ромен дель Кастильо
19
Гбоу
Янн Гбоу
10
Гитан
Рафик Гитан
9
Сьебатше
Теосон Сьебатше