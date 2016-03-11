Кубань (ЛФЛ) - Крылья Советов: 11 марта 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Кубань (ЛФЛ)
Краснодар
Селезнев 48
Каретник 76
2:0

Кубань (ЛФЛ) - Крылья Советов: 11 марта 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Крылья Советов
Самара
РПЛ, 20 тур

РПЛ,

20 тур

Россия
11 марта 2016, 19:00 МСК
11.03.2016, 19:00 МСК
пятница
Сергей Карасев
Сергей Карасев
Главный Судья
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Прогнозы

Составы

Кубань (ЛФЛ)
мин
23
Беленов
Александр Беленов
90
15
Зотов
Георгий Зотов
90
2
Армаш
Игорь Армаш
90
84
Клещенко
Александр Клещенко
90
22
Аподи
Аподи
90
11
Букур
Георге Букур
78
5
Рабиу
Мохаммед Рабиу
90
73
Якуба
Денис Якуба
90
9
Хубулов
Арсен Хубулов
90
42
Каретник
Сергей Каретник
76'
76'
89
10
Селезнев
Евгений Селезнев
48'
48'
90
Запасные
91
Стажила
Дмитрий Стажила
-
79
Шевченко
Владислав Шевченко
-
43
Бугаев
Роман Бугаев
-
16
Манолев
Станислав Манолев
-
77
Лобкарев
Владимир Лобкарев
12
14
Концедалов
Роман Концедалов
1
98
Георгиевский
Святослав Георгиевский
-
30
Жураховский
Игорь Жураховский
-
99
Бальде
Ибрахима Бальде
-
83
Майрович
Максим Майрович
0
Крылья Советов
мин
17
Лория
Георгий Лория
90
33
Родич
Милан Родич
71
4
Таранов
Иван Таранов
90
90
Бурлак
Тарас Бурлак
90
19
Бато
Шелдон Бато
90
15
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
90
7
Молло
Йоан Молло
90
20
Померко
Алексей Померко
90
5
Габулов
Георгий Габулов
90
9
Бруно
Джанни Бруно
88
18
Яхович
Адис Яхович
90
Запасные
16
Лобанцев
Мирослав Лобанцев
-
13
Конюхов
Евгений Конюхов
-
33
Ятченко
Дмитрий Ятченко
-
40
Божин
Сергей Божин
-
93
Каленкович
Виталий Каленкович
-
9
Чочиев
Алан Чочиев
2
91
Яковлев
Павел Яковлев
0
9
Садик
Берат Садик
-
8
Корниленко
Сергей Корниленко
19

События

Матч окончен 2:0
Замена
Максим Майрович
Арсен Хубулов
90'
90'
Замена
Павел Яковлев
Алексей Померко
Замена
Роман Концедалов
Сергей Каретник
89'
88'
Замена
Алан Чочиев
Джанни Бруно
Замена
Владимир Лобкарев
Георге Букур
78'
ГОЛ! 2:0
Сергей Каретник
76'
Желтая карточка
Георге Букур
74'
73'
Желтая карточка
Иван Таранов
71'
Замена
Сергей Корниленко
Милан Родич
ГОЛ С ПЕНАЛЬТИ! 1:0
Евгений Селезнев
48'
45'
Желтая карточка
Тарас Бурлак
36'
Желтая карточка
Алексей Померко
Желтая карточка
Александр Клещенко
5'

Прошлые матчи

06.05.2018 06 мая 2018 вс 16:00
Крылья Советов
1 : 0
Кубань (ЛФЛ)
06.05.2018 06 мая 2018 вс 16:00
Крылья Советов
1
Кубань (ЛФЛ)
0
21.10.2017 21 окт. 2017 сб 17:00
Кубань (ЛФЛ)
2 : 1
Крылья Советов
21.10.2017 21 окт. 2017 сб 17:00
Кубань (ЛФЛ)
2
Крылья Советов
1
11.03.2016 11 марта 2016 пт 19:00
Кубань (ЛФЛ)
2 : 0
Крылья Советов
11.03.2016 11 марта 2016 пт 19:00
Кубань (ЛФЛ)
2
Крылья Советов
0
24.08.2015 24 авг. 2015 пн 19:00
Крылья Советов
3 : 0
Кубань (ЛФЛ)
24.08.2015 24 авг. 2015 пн 19:00
Крылья Советов
3
Кубань (ЛФЛ)
0
03.05.2014 03 мая 2014 сб 18:00
Кубань (ЛФЛ)
4 : 0
Крылья Советов
03.05.2014 03 мая 2014 сб 18:00
Кубань (ЛФЛ)
4
Крылья Советов
0
01.09.2013 01 сент. 2013 вс 17:00
Крылья Советов
0 : 0
Кубань (ЛФЛ)
01.09.2013 01 сент. 2013 вс 17:00
Крылья Советов
0
Кубань (ЛФЛ)
0
25.11.2012 25 нояб. 2012 вс 15:00
Кубань (ЛФЛ)
4 : 1
Крылья Советов
25.11.2012 25 нояб. 2012 вс 15:00
Кубань (ЛФЛ)
4
Крылья Советов
1
05.08.2012 05 авг. 2012 вс 16:00
Крылья Советов
2 : 1
Кубань (ЛФЛ)
05.08.2012 05 авг. 2012 вс 16:00
Крылья Советов
2
Кубань (ЛФЛ)
1
22.10.2011 22 окт. 2011 сб 17:30
Кубань (ЛФЛ)
1 : 1
Крылья Советов
22.10.2011 22 окт. 2011 сб 17:30
Кубань (ЛФЛ)
1
Крылья Советов
1
14.06.2011 14 июня 2011 вт 18:30
Крылья Советов
1 : 0
Кубань (ЛФЛ)
14.06.2011 14 июня 2011 вт 18:30
Крылья Советов
1
Кубань (ЛФЛ)
0
27.09.2009 27 сент. 2009 вс 19:45
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
Крылья Советов
27.09.2009 27 сент. 2009 вс 19:45
Кубань (ЛФЛ)
0
Крылья Советов
0
17.05.2009 17 мая 2009 вс 14:00
Крылья Советов
1 : 0
Кубань (ЛФЛ)
17.05.2009 17 мая 2009 вс 14:00
Крылья Советов
1
Кубань (ЛФЛ)
0
06.10.2007 06 окт. 2007 сб 19:00
Кубань (ЛФЛ)
3 : 2
Крылья Советов
06.10.2007 06 окт. 2007 сб 19:00
Кубань (ЛФЛ)
3
Крылья Советов
2
09.06.2007 09 июня 2007 сб 17:30
Крылья Советов
2 : 3
Кубань (ЛФЛ)
09.06.2007 09 июня 2007 сб 17:30
Крылья Советов
2
Кубань (ЛФЛ)
3
16.07.2004 16 июля 2004 пт 23:00
Крылья Советов
2 : 1
Кубань (ЛФЛ)
16.07.2004 16 июля 2004 пт 23:00
Крылья Советов
2
Кубань (ЛФЛ)
1
18.05.2004 18 мая 2004 вт 23:00
Кубань (ЛФЛ)
1 : 1
Крылья Советов
18.05.2004 18 мая 2004 вт 23:00
Кубань (ЛФЛ)
1
Крылья Советов
1
29.07.1992 29 июля 1992 ср 23:00
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
Крылья Советов
29.07.1992 29 июля 1992 ср 23:00
Кубань (ЛФЛ)
0
Крылья Советов
0
13.05.1992 13 мая 1992 ср 23:00
Крылья Советов
1 : 0
Кубань (ЛФЛ)
13.05.1992 13 мая 1992 ср 23:00
Крылья Советов
1
Кубань (ЛФЛ)
0

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