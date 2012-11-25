Кубань (ЛФЛ)

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События
Матч окончен 4:1
Замена
83'
ГОЛ! 4:1
79'
Замена
77'
74'
Желтая карточка
ГОЛ С ПЕНАЛЬТИ! 3:1
71'
70'
Желтая карточка
Замена
67'
65'
ГОЛ В СВОИ ВОРОТА! 2:1
Желтая карточка
36'
ГОЛ! 2:0
19'
ГОЛ! 1:0
18'
Прошлые матчи
Новости
Большое интервью с Рыжиковым − ему 40, а он еще играет. Откуда силы? Что понял о жизни? О чем жалеет?
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18 сентября 2020, 11:30
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24 июля 2020, 17:30
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03 марта, 18:09
10 ноября 2020, 15:42
16 октября 2020, 11:26
31 июля 2020, 17:45
28 июля 2020, 10:38
25 июля 2020, 20:15