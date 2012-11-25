Кубань (ЛФЛ) - Крылья Советов: 25 ноября 2012 смотреть онлайн

Матч завершен
Кубань (ЛФЛ)
Краснодар
Бальде 18
Попов 19
Пиццелли 71
Попов 79
4:1

Кубань (ЛФЛ) - Крылья Советов: 25 ноября 2012 смотреть онлайн

Матч завершен
Крылья Советов
Самара
Озбилиз 65
РПЛ, 17 тур

РПЛ,

17 тур

Россия
25 нояб. 2012, 15:00 МСК
25.11.2012, 15:00 МСК
воскресенье
Игорь Низовцев
Игорь Низовцев
Главный Судья
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Составы

Кубань (ЛФЛ)
мин
0
Беленов
Александр Беленов
90
0
Лоло
Игор Лоло
90
0
Зелао
Зелао
90
0
Деальберт
Анхель Деальберт
90
0
Козлов
Алексей Козлов
90
0
Ионов
Алексей Ионов
90
0
Кулик
Владислав Кулик
77
0
Фидлер
Артем Фидлер
90
0
Попов
Ивелин Попов
19'
79'
19', 79'
83
0
Озбилиз
Арас Озбилиз
65'
65'
67
0
Бальде
Ибрахима Бальде
18'
18'
90
Запасные
0
Карюкин
Богдан Карюкин
-
0
Армаш
Игорь Армаш
-
0
Тлисов
Артур Тлисов
13
0
Цораев
Давид Цораев
7
0
Пиццелли
Маркос Пиццелли
71'
23
0
Букур
Георге Букур
-
0
Афолаби
Абдулвахид Афолаби
-
Крылья Советов
мин
0
Веремко
Сергей Веремко
90
0
Телес
Бруно Телес
90
0
Таранов
Иван Таранов
90
0
Концедалов
Алексей Концедалов
90
0
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
90
0
Кабайеро
Кабайеро
90
0
Свежов
Виктор Свежов
90
0
Воробьев
Роман Воробьев
90
0
Себайос
Себайос
90
0
Баляйкин
Евгений Баляйкин
90
0
Корниленко
Сергей Корниленко
90
Запасные
0
Вавилин
Денис Вавилин
-
0
Голубев
Дмитрий Голубев
-
0
Верховцов
Дмитрий Верховцов
-
0
Григорян
Роман Григорян
-
0
Елисеев
Александр Елисеев
-

События

Матч окончен 4:1
Замена
Давид Цораев
Ивелин Попов
83'
ГОЛ! 4:1
Ивелин Попов
79'
Замена
Артур Тлисов
Владислав Кулик
77'
74'
Желтая карточка
Сергей Веремко
ГОЛ С ПЕНАЛЬТИ! 3:1
Маркос Пиццелли
71'
70'
Желтая карточка
Виктор Свежов
Замена
Маркос Пиццелли
Арас Озбилиз
67'
65'
ГОЛ В СВОИ ВОРОТА! 2:1
Арас Озбилиз
Желтая карточка
Зелао
36'
ГОЛ! 2:0
Ивелин Попов
19'
ГОЛ! 1:0
Ибрахима Бальде
18'

Прошлые матчи

06.05.2018 06 мая 2018 вс 16:00
Крылья Советов
1 : 0
Кубань (ЛФЛ)
06.05.2018 06 мая 2018 вс 16:00
Крылья Советов
1
Кубань (ЛФЛ)
0
21.10.2017 21 окт. 2017 сб 17:00
Кубань (ЛФЛ)
2 : 1
Крылья Советов
21.10.2017 21 окт. 2017 сб 17:00
Кубань (ЛФЛ)
2
Крылья Советов
1
11.03.2016 11 марта 2016 пт 19:00
Кубань (ЛФЛ)
2 : 0
Крылья Советов
11.03.2016 11 марта 2016 пт 19:00
Кубань (ЛФЛ)
2
Крылья Советов
0
24.08.2015 24 авг. 2015 пн 19:00
Крылья Советов
3 : 0
Кубань (ЛФЛ)
24.08.2015 24 авг. 2015 пн 19:00
Крылья Советов
3
Кубань (ЛФЛ)
0
03.05.2014 03 мая 2014 сб 18:00
Кубань (ЛФЛ)
4 : 0
Крылья Советов
03.05.2014 03 мая 2014 сб 18:00
Кубань (ЛФЛ)
4
Крылья Советов
0
01.09.2013 01 сент. 2013 вс 17:00
Крылья Советов
0 : 0
Кубань (ЛФЛ)
01.09.2013 01 сент. 2013 вс 17:00
Крылья Советов
0
Кубань (ЛФЛ)
0
25.11.2012 25 нояб. 2012 вс 15:00
Кубань (ЛФЛ)
4 : 1
Крылья Советов
25.11.2012 25 нояб. 2012 вс 15:00
Кубань (ЛФЛ)
4
Крылья Советов
1
05.08.2012 05 авг. 2012 вс 16:00
Крылья Советов
2 : 1
Кубань (ЛФЛ)
05.08.2012 05 авг. 2012 вс 16:00
Крылья Советов
2
Кубань (ЛФЛ)
1
22.10.2011 22 окт. 2011 сб 17:30
Кубань (ЛФЛ)
1 : 1
Крылья Советов
22.10.2011 22 окт. 2011 сб 17:30
Кубань (ЛФЛ)
1
Крылья Советов
1
14.06.2011 14 июня 2011 вт 18:30
Крылья Советов
1 : 0
Кубань (ЛФЛ)
14.06.2011 14 июня 2011 вт 18:30
Крылья Советов
1
Кубань (ЛФЛ)
0
27.09.2009 27 сент. 2009 вс 19:45
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
Крылья Советов
27.09.2009 27 сент. 2009 вс 19:45
Кубань (ЛФЛ)
0
Крылья Советов
0
17.05.2009 17 мая 2009 вс 14:00
Крылья Советов
1 : 0
Кубань (ЛФЛ)
17.05.2009 17 мая 2009 вс 14:00
Крылья Советов
1
Кубань (ЛФЛ)
0
06.10.2007 06 окт. 2007 сб 19:00
Кубань (ЛФЛ)
3 : 2
Крылья Советов
06.10.2007 06 окт. 2007 сб 19:00
Кубань (ЛФЛ)
3
Крылья Советов
2
09.06.2007 09 июня 2007 сб 17:30
Крылья Советов
2 : 3
Кубань (ЛФЛ)
09.06.2007 09 июня 2007 сб 17:30
Крылья Советов
2
Кубань (ЛФЛ)
3
16.07.2004 16 июля 2004 пт 23:00
Крылья Советов
2 : 1
Кубань (ЛФЛ)
16.07.2004 16 июля 2004 пт 23:00
Крылья Советов
2
Кубань (ЛФЛ)
1
18.05.2004 18 мая 2004 вт 23:00
Кубань (ЛФЛ)
1 : 1
Крылья Советов
18.05.2004 18 мая 2004 вт 23:00
Кубань (ЛФЛ)
1
Крылья Советов
1
29.07.1992 29 июля 1992 ср 23:00
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
Крылья Советов
29.07.1992 29 июля 1992 ср 23:00
Кубань (ЛФЛ)
0
Крылья Советов
0
13.05.1992 13 мая 1992 ср 23:00
Крылья Советов
1 : 0
Кубань (ЛФЛ)
13.05.1992 13 мая 1992 ср 23:00
Крылья Советов
1
Кубань (ЛФЛ)
0

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