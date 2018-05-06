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Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Крылья Советов
Самара
Корниленко 41
1:0
Матч завершен
Кубань (ЛФЛ)
Краснодар
ФНЛ, 37 тур
ФНЛ,
37 тур
Россия
6 мая 2018, 16:00 МСК
6.05.2018, 16:00 МСК
воскресенье
Составы
Крылья Советов
мин
-
Корниленко
Сергей Корниленко
41'
41'
90
-
Надсон
Надсон
90
-
Мияилович
Срджан Мияилович
90
Кубань (ЛФЛ)
мин
-
Марков
Николай Марков
90