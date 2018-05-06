Матч завершен
Крылья Советов
Самара
Корниленко 41
1:0
Матч завершен
Кубань (ЛФЛ)
Краснодар
ФНЛ, 37 тур

ФНЛ,

37 тур

Россия
6 мая 2018, 16:00 МСК
6.05.2018, 16:00 МСК
воскресенье
Составы
Крылья Советов
мин
-
Корниленко
Сергей Корниленко
41'
41'
90
-
Надсон
Надсон
90
-
Мияилович
Срджан Мияилович
90
Кубань (ЛФЛ)
мин
-
Марков
Николай Марков
90