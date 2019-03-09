Матч завершен
Крылья Советов
Самара
Антон 37
Канунников 60
Корниленко 62
Шейдаев 81
4:0
Матч завершен
Енисей
Красноярск
РПЛ, 19 тур

РПЛ,

19 тур

Россия
9 марта 2019, 14:00 МСК
9.03.2019, 14:00 МСК
суббота
Сергей Лапочкин
Сергей Лапочкин
Главный Судья
Составы
Крылья Советов
мин
1
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
2
Полуяхтов
Владимир Полуяхтов
90
90
Бурлак
Тарас Бурлак
90
5
Самарджич
Мирал Самарджич
90
49
Шишкин
Роман Шишкин
90
44
Чичерин
Никита Чичерин
40
28
Антон
Пол Антон
37'
37'
90
10
Джано
Джано
90
19
Самедов
Александр Самедов
75
8
Корниленко
Сергей Корниленко
62'
62'
80
99
Канунников
Максим Канунников
60'
60'
90
Запасные
14
Конюхов
Евгений Конюхов
81
Овсянников
Богдан Овсянников
15
Зотов
Георгий Зотов
95
Карпов
Максим Карпов
31
Ткачук
Денис Ткачук
40
Тимофеев
Артем Тимофеев
17
Зиньковский
Антон Зиньковский
78
Киселев
Геннадий Киселев
91
Яковлев
Павел Яковлев
11
Шейдаев
Рамиль Шейдаев
81'
Енисей
мин
55
Юрченко
Давид Юрченко
90
3
Ятченко
Дмитрий Ятченко
90
33
Занев
Петар Занев
90
2
Кичин
Валерий Кичин
90
23
Сарр
Бабакар Сарр
90
17
Савичев
Константин Савичев
90
6
Торбинский
Дмитрий Торбинский
66
8
Огуде
Фегор Огуде
90
94
Данченко
Олег Данченко
90
7
Зотов
Александр Зотов
57
11
Саркисов
Артур Саркисов
77
Запасные
1
Нестеренко
Юрий Нестеренко
95
Едапин
Максим Едапин
13
Грицаенко
Алексей Грицаенко
37
Захаров
Глеб Захаров
27
Рожков
Павел Рожков
10
Комков
Михаил Комков
14
Семакин
Максим Семакин
5
Комолов
Павел Комолов
78
Хубулов
Арсен Хубулов
77
Костюков
Михаил Костюков
48
Кутьин
Александр Кутьин