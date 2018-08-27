Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Квинси Промес
Криштиану Роналду
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Александр Кокорин
Месут Озил
Марко Ройс
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Неймар Да Силва
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Кения
Англия
Ирландия
Белоруссия
Португалия
Косово
США
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Ливерпуль
Тамбов
Локомотив
Ювентус
Зальцбург
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Енисей
Красноярск
Костюков 44
1:0
Матч завершен
Крылья Советов
Самара
РПЛ, 5 тур
РПЛ,
5 тур
Россия
27 авг. 2018, 17:30 МСК
27.08.2018, 17:30 МСК
понедельник
Михаил Вилков
Михаил Вилков
Главный Судья
Составы
Енисей
мин
55
Юрченко
Давид Юрченко
90
91
Обрадович
Марко Обрадович
46
3
Ятченко
Дмитрий Ятченко
90
2
Кичин
Валерий Кичин
90
13
Грицаенко
Алексей Грицаенко
90
26
Дугалич
Раде Дугалич
90
5
Комолов
Павел Комолов
90
77
Костюков
Михаил Костюков
44'
44'
80
8
Огуде
Фегор Огуде
90
7
Зотов
Александр Зотов
90
9
Бодул
Дарко Бодул
58
Запасные
1
Нестеренко
Юрий Нестеренко
47
Филиппов
Михаил Филиппов
4
Гасанов
Шамиль Гасанов
27
Рожков
Павел Рожков
14
Семакин
Максим Семакин
70
Гавазай
Энис Гавазай
14
Фатуллаев
Азим Фатуллаев
48
Кутьин
Александр Кутьин
11
Саркисов
Артур Саркисов
Крылья Советов
мин
14
Конюхов
Евгений Конюхов
90
39
Денисов
Виталий Денисов
90
2
Полуяхтов
Владимир Полуяхтов
90
90
Бурлак
Тарас Бурлак
90
5
Самарджич
Мирал Самарджич
90
44
Чичерин
Никита Чичерин
84
91
Яковлев
Павел Яковлев
56
64
Ланин
Олег Ланин
90
28
Антон
Пол Антон
65
9
Чочиев
Алан Чочиев
90
7
Соболев
Александр Соболев
90
Запасные
25
Опарин
Михаил Опарин
1
Рыжиков
Сергей Рыжиков
15
Зотов
Георгий Зотов
17
Тихонов
Михаил Тихонов
31
Ткачук
Денис Ткачук
4
Башкиров
Евгений Башкиров
10
Алиев
Азер Алиев
8
Корниленко
Сергей Корниленко
99
Канунников
Максим Канунников
11
Шейдаев
Рамиль Шейдаев