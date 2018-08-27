Матч завершен
Енисей
Красноярск
Костюков 44
1:0
Матч завершен
Крылья Советов
Самара
РПЛ, 5 тур

РПЛ,

5 тур

Россия
27 авг. 2018, 17:30 МСК
27.08.2018, 17:30 МСК
понедельник
Михаил Вилков
Михаил Вилков
Главный Судья
Составы
Енисей
мин
55
Юрченко
Давид Юрченко
90
91
Обрадович
Марко Обрадович
46
3
Ятченко
Дмитрий Ятченко
90
2
Кичин
Валерий Кичин
90
13
Грицаенко
Алексей Грицаенко
90
26
Дугалич
Раде Дугалич
90
5
Комолов
Павел Комолов
90
77
Костюков
Михаил Костюков
44'
44'
80
8
Огуде
Фегор Огуде
90
7
Зотов
Александр Зотов
90
9
Бодул
Дарко Бодул
58
Запасные
1
Нестеренко
Юрий Нестеренко
47
Филиппов
Михаил Филиппов
4
Гасанов
Шамиль Гасанов
27
Рожков
Павел Рожков
14
Семакин
Максим Семакин
70
Гавазай
Энис Гавазай
14
Фатуллаев
Азим Фатуллаев
48
Кутьин
Александр Кутьин
11
Саркисов
Артур Саркисов
Крылья Советов
мин
14
Конюхов
Евгений Конюхов
90
39
Денисов
Виталий Денисов
90
2
Полуяхтов
Владимир Полуяхтов
90
90
Бурлак
Тарас Бурлак
90
5
Самарджич
Мирал Самарджич
90
44
Чичерин
Никита Чичерин
84
91
Яковлев
Павел Яковлев
56
64
Ланин
Олег Ланин
90
28
Антон
Пол Антон
65
9
Чочиев
Алан Чочиев
90
7
Соболев
Александр Соболев
90
Запасные
25
Опарин
Михаил Опарин
1
Рыжиков
Сергей Рыжиков
15
Зотов
Георгий Зотов
17
Тихонов
Михаил Тихонов
31
Ткачук
Денис Ткачук
4
Башкиров
Евгений Башкиров
10
Алиев
Азер Алиев
8
Корниленко
Сергей Корниленко
99
Канунников
Максим Канунников
11
Шейдаев
Рамиль Шейдаев