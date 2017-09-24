Енисей - Крылья Советов: 24 сентября 2017 смотреть онлайн

Матч завершен
Енисей
Красноярск
1:0

Енисей - Крылья Советов: 24 сентября 2017 смотреть онлайн

Матч завершен
Крылья Советов
Самара
ФНЛ, 15 тур

ФНЛ,

Россия
24 сент. 2017, 13:00 МСК
24.09.2017, 13:00 МСК
воскресенье
Кирилл Левников
Кирилл Левников
Главный Судья
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Матч окончен 1:0
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча

Прошлые матчи

27.10.2021 27 окт. 2021 ср 15:00
Енисей
1 : 0
Крылья Советов
27.10.2021 27 окт. 2021 ср 15:00
Енисей
1
Крылья Советов
0
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 14:00
Крылья Советов
4 : 0
Енисей
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 14:00
Крылья Советов
4
Енисей
0
30.08.2020 30 авг. 2020 вс 13:00
Енисей
3 : 1
Крылья Советов
30.08.2020 30 авг. 2020 вс 13:00
Енисей
3
Крылья Советов
1
09.03.2019 09 марта 2019 сб 14:00
Крылья Советов
4 : 0
Енисей
09.03.2019 09 марта 2019 сб 14:00
Крылья Советов
4
Енисей
0
27.08.2018 27 авг. 2018 пн 17:30
Енисей
1 : 0
Крылья Советов
27.08.2018 27 авг. 2018 пн 17:30
Енисей
1
Крылья Советов
0
15.04.2018 15 апр. 2018 вс 14:00
Крылья Советов
1 : 0
Енисей
15.04.2018 15 апр. 2018 вс 14:00
Крылья Советов
1
Енисей
0
24.09.2017 24 сент. 2017 вс 13:00
Енисей
1 : 0
Крылья Советов
24.09.2017 24 сент. 2017 вс 13:00
Енисей
1
Крылья Советов
0
03.05.2015 03 мая 2015 вс 15:00
Крылья Советов
1 : 0
Енисей
03.05.2015 03 мая 2015 вс 15:00
Крылья Советов
1
Енисей
0
11.10.2014 11 окт. 2014 сб 12:00
Енисей
0 : 1
Крылья Советов
11.10.2014 11 окт. 2014 сб 12:00
Енисей
0
Крылья Советов
1

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