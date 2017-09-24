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Енисей VS Крылья Советов
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Енисей - Крылья Советов: 24 сентября 2017 смотреть онлайн
Матч завершен
Енисей
Красноярск
1:0
Енисей - Крылья Советов: 24 сентября 2017 смотреть онлайн
Матч завершен
Крылья Советов
Самара
ФНЛ, 15 тур
ФНЛ,
Россия
24 сент. 2017, 13:00 МСК
24.09.2017, 13:00 МСК
воскресенье
Кирилл Левников
Кирилл Левников
Главный Судья
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Матч окончен 1:0
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча
Прошлые матчи
27.10.2021
27 окт. 2021
ср
15:00
Енисей
1 : 0
Крылья Советов
27.10.2021
27 окт. 2021
ср
15:00
Енисей
1
Крылья Советов
0
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
14:00
Крылья Советов
4 : 0
Енисей
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
14:00
Крылья Советов
4
Енисей
0
30.08.2020
30 авг. 2020
вс
13:00
Енисей
3 : 1
Крылья Советов
30.08.2020
30 авг. 2020
вс
13:00
Енисей
3
Крылья Советов
1
09.03.2019
09 марта 2019
сб
14:00
Крылья Советов
4 : 0
Енисей
09.03.2019
09 марта 2019
сб
14:00
Крылья Советов
4
Енисей
0
27.08.2018
27 авг. 2018
пн
17:30
Енисей
1 : 0
Крылья Советов
27.08.2018
27 авг. 2018
пн
17:30
Енисей
1
Крылья Советов
0
15.04.2018
15 апр. 2018
вс
14:00
Крылья Советов
1 : 0
Енисей
15.04.2018
15 апр. 2018
вс
14:00
Крылья Советов
1
Енисей
0
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
13:00
Енисей
1 : 0
Крылья Советов
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
13:00
Енисей
1
Крылья Советов
0
03.05.2015
03 мая 2015
вс
15:00
Крылья Советов
1 : 0
Енисей
03.05.2015
03 мая 2015
вс
15:00
Крылья Советов
1
Енисей
0
11.10.2014
11 окт. 2014
сб
12:00
Енисей
0 : 1
Крылья Советов
11.10.2014
11 окт. 2014
сб
12:00
Енисей
0
Крылья Советов
1
Новости
Почему «Крылья Советов» так называются? Это самолет, который облетел всю Европу
#Крылья Советов
06 мая, 17:00
Сын инвестора «Химок» забил с центра поля в пустые ворота – это его второй гол подряд
#Илья Садыгов
24 апреля, 17:12
Сергеев дошел до «Зенита» через полгода после дебюта в РПЛ. Дзюба не верил, что он забьет восемь голов
#Иван Сергеев
10 января, 19:25
✂️ Сергеев сбрил бороду после сборной. Бритву ему публично подарил губернатор Самарской области
#Иван Сергеев
16 ноября 2021, 17:24
Все о 10:0 – крупнейшей победе русского футбола. Пиняев не рекордсмен возраста, один из игроков забил в день рождения, вратарь-блогер вышел не по воле тренера
#Крылья Советов
22 сентября 2021, 22:42
16-летний Пиняев разгоняется: забивает в Кубке, играет в РПЛ, фоткается с губернатором и заставляет Карпина отвечать на вопросы про сборную
#Сергей Пиняев
22 сентября 2021, 19:20
Матч РПЛ начался с игры «Камень, ножницы, бумага». Cудья сначала бросил монетку, в Англии за такое было отстранение
#РПЛ
19 сентября 2021, 10:52
Большое интервью с Рыжиковым − ему 40, а он еще играет. Откуда силы? Что понял о жизни? О чем жалеет?
#Сергей Рыжиков
18 сентября 2020, 11:30
#
Новости матча
«Спартак» приобрел защитника «Крыльев Советов» Чернова, который начинал карьеру в ЦСКА
04 февраля, 16:58
Пруцев перешел в «Спартак», контракт – до 2026 года
21 января, 16:03
Сергеев подписал контракт с «Зенитом» до конца сезона-2024/25
2
10 января, 19:21
2
Сергеев из «Крыльев Советов» проходит медосмотр в «Зените». Клубы ведут переговоры
1
28 декабря 2021, 12:55
1
В РПЛ началась зимняя пауза. «Зенит» ушел на нее лидером, «Сочи» на третьем месте, «Спартак» – девятый
1
13 декабря 2021, 21:01
1
Во время матча «Крыльев» и «Рубина» умер зритель на стадионе. Предварительная причина – остановка сердца
11 декабря 2021, 17:44
17-летний Сергей Пиняев забил первый гол в РПЛ
11 декабря 2021, 16:06
«Рубин» проиграл «Крыльям Советов». У него третье поражение подряд
11 декабря 2021, 15:56
Два гола «Локо» – ошибки трех разных защитников «Крыльев»: отдали ассист сопернику, теряли мяч в штрафной, привезли пенальти
#Крылья Советов
12 мая 2021, 21:33
«Крылья» забили супергол в финале Кубка: пасом пяткой усадили Чорлуку, в три передачи разрезали защиту
#Крылья Советов
12 мая 2021, 20:48
Лучший русский бомбардир – парень, который никогда не играл в РПЛ
#Иван Сергеев
05 мая 2021, 17:30
Новый сезон ФНЛ – опасность. 22 команды, матчи в декабре и феврале, календарь – за неделю до старта
#ФНЛ
24 июля 2020, 21:01
Как часто в финал Кубка России выходят клубы из ФНЛ. И что из этого получается
#Крылья Советов
21 апреля 2021, 19:55
Вратарь «Ахмата» встал на пенальти не по центру, а у штанги. Помогло?
#Виталий Гудиев
21 апреля 2021, 19:27
«Крылья» сменили вратаря прямо перед серией пенальти. Он вытащил два удара – и клуб в финале Кубка
#Крылья Советов
21 апреля 2021, 19:18
«Динамо» при Шварце забивало пять «Локо», выбивало «Спартак», раскрутило молодежь, а вылетело в Кубке от клуба ФНЛ
#Динамо
08 апреля 2021, 19:55
Фанаты «Зенита» сделали баннер в честь назначения Анюкова – тот наконец-то стал тренером
#Александр Анюков
22 августа 2020, 21:45
36 светлых историй из сезона РПЛ
#РПЛ
24 июля 2020, 17:30
Кто попадет в Лигу чемпионов? Какие шансы на вылет? Расклады на последние туры РПЛ
#РПЛ
10 июля 2020, 13:35
Ужасный фол на Чистякове из «Ростова», после которого его нога жестко выгнулась. Но он сам ушел за пределы поля
#Дмитрий Чистяков
04 июля 2020, 19:19
«Тамбов» и «Крылья» закрыли мировой футбол – последний большой матч до полного карантина
#РПЛ
16 марта 2020, 21:07
Фролов поймал мяч за штрафной, но судьи не заметили
#Евгений Фролов
30 июня 2020, 21:15
Первый иракец в русском футболе – сейчас в «Крыльях»: летал с поддельным паспортом, праздновал гол в маске, удалился за две минуты
#Сафаа Хади
30 июня 2020, 20:23
Самые популярные видео на ютуб-каналах русских клубов: Паша Техник, троллинг судьи и гол Смолова с центра поля
#РПЛ
15 июня 2020, 20:30
Чем футболисты РПЛ занимаются на изоляции: бесятся с детьми, играют на пианино, косплеят спецназ и Канье Уэста
#РПЛ
13 мая 2020, 19:39
У клубов РПЛ большие проблемы с новым лимитом – купить новичков летом будет тяжело
#РПЛ
08 февраля 2020, 19:20
«Крылья Советов» не просто наказали Фролова. Клуб исправил заявление на сайте и перебанил людей за комментарии
#Крылья Советов
28 апреля 2020, 07:27
Судью матча молодежек «Тамбова» и «Крыльев» обвиняют в незнании правил. Он остановил матч из-за четырех удалений у «Крыльев»
#РПЛ
15 марта 2020, 16:40
За год Фролов в одних воротах в Самаре отбил и пенальти «Крыльев», и пенальти «Оренбурга». Просто он играл за разные команды
#Евгений Фролов
28 февраля 2020, 21:00
Кто такой агент Павел Андреев – у него в «Спартаке» уже 6 клиентов
#Павел Андреев
30 января 2020, 12:56
Человек, который везде ездит за Слуцким
#Олег Яровинский
20 декабря 2019, 16:27