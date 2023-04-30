Фиорентина - Сампдория: 30 апреля 2023 смотреть онлайн
Фиорентина
Флоренция
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Фиорентина - Сампдория: 30 апреля 2023 смотреть онлайн

Сампдория
Генуя
Серия А, 32 тур

Серия А,

Италия
30 апр. 2023, -:- МСК
30.04.2023, -:- МСК
воскресенье
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Прошлые матчи

16.05.2022 16 мая 2022 пн 19:30
Сампдория
4 : 1
Фиорентина
16.05.2022 16 мая 2022 пн 19:30
Сампдория
4
Фиорентина
1
30.11.2021 30 нояб. 2021 вт 20:30
Фиорентина
3 : 1
Сампдория
30.11.2021 30 нояб. 2021 вт 20:30
Фиорентина
3
Сампдория
1
14.02.2021 14 февр. 2021 вс 17:00
Сампдория
2 : 1
Фиорентина
14.02.2021 14 февр. 2021 вс 17:00
Сампдория
2
Фиорентина
1
02.10.2020 02 окт. 2020 пт 21:45
Фиорентина
1 : 2
Сампдория
02.10.2020 02 окт. 2020 пт 21:45
Фиорентина
1
Сампдория
2
16.02.2020 16 февр. 2020 вс 17:00
Сампдория
1 : 5
Фиорентина
16.02.2020 16 февр. 2020 вс 17:00
Сампдория
1
Фиорентина
5
25.09.2019 25 сент. 2019 ср 22:00
Фиорентина
2 : 1
Сампдория
25.09.2019 25 сент. 2019 ср 22:00
Фиорентина
2
Сампдория
1
20.01.2019 20 янв. 2019 вс 17:00
Фиорентина
3 : 3
Сампдория
20.01.2019 20 янв. 2019 вс 17:00
Фиорентина
3
Сампдория
3
19.09.2018 19 сент. 2018 ср 20:00
Сампдория
1 : 1
Фиорентина
19.09.2018 19 сент. 2018 ср 20:00
Сампдория
1
Фиорентина
1
21.01.2018 21 янв. 2018 вс 17:00
Сампдория
3 : 1
Фиорентина
21.01.2018 21 янв. 2018 вс 17:00
Сампдория
3
Фиорентина
1
13.12.2017 13 дек. 2017 ср 19:30
Фиорентина
3 : 2
Сампдория
13.12.2017 13 дек. 2017 ср 19:30
Фиорентина
3
Сампдория
2
27.08.2017 27 авг. 2017 вс 21:45
Фиорентина
1 : 2
Сампдория
27.08.2017 27 авг. 2017 вс 21:45
Фиорентина
1
Сампдория
2
09.04.2017 09 апр. 2017 вс 13:30
Сампдория
2 : 2
Фиорентина
09.04.2017 09 апр. 2017 вс 13:30
Сампдория
2
Фиорентина
2
06.11.2016 06 нояб. 2016 вс 20:00
Фиорентина
1 : 1
Сампдория
06.11.2016 06 нояб. 2016 вс 20:00
Фиорентина
1
Сампдория
1
03.04.2016 03 апр. 2016 вс 16:00
Фиорентина
1 : 1
Сампдория
03.04.2016 03 апр. 2016 вс 16:00
Фиорентина
1
Сампдория
1
08.11.2015 08 нояб. 2015 вс 22:45
Сампдория
0 : 2
Фиорентина
08.11.2015 08 нояб. 2015 вс 22:45
Сампдория
0
Фиорентина
2
04.04.2015 04 апр. 2015 сб 19:30
Фиорентина
2 : 0
Сампдория
04.04.2015 04 апр. 2015 сб 19:30
Фиорентина
2
Сампдория
0
02.11.2014 02 нояб. 2014 вс 17:00
Сампдория
3 : 1
Фиорентина
02.11.2014 02 нояб. 2014 вс 17:00
Сампдория
3
Фиорентина
1
30.03.2014 30 марта 2014 вс 16:00
Сампдория
0 : 0
Фиорентина
30.03.2014 30 марта 2014 вс 16:00
Сампдория
0
Фиорентина
0
10.11.2013 10 нояб. 2013 вс 22:45
Фиорентина
2 : 1
Сампдория
10.11.2013 10 нояб. 2013 вс 22:45
Фиорентина
2
Сампдория
1
28.04.2013 28 апр. 2013 вс 16:00
Сампдория
0 : 3
Фиорентина
28.04.2013 28 апр. 2013 вс 16:00
Сампдория
0
Фиорентина
3

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