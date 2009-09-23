Матч завершен
Фиорентина
Флоренция
Йоветич 25
Джилардино 66
2:0
Матч завершен
Сампдория
Генуя
Серия А, 5 тур

Серия А,

5 тур

Италия
23 сент. 2009, 21:45 МСК
23.09.2009, 21:45 МСК
среда
Эмидио Морганти
Эмидио Морганти
Главный Судья
Составы
Фиорентина
мин
0
Фрей
Себастьян Фрей
90
0
Гамберини
Алессандро Гамберини
90
0
Кролдруп
Пер Кролдруп
90
0
Гобби
Массимо Гобби
90
0
Комотто
Джанлука Комотто
63
0
Варгас
Хуан Варгас
90
0
Донадель
Марко Донадель
90
0
Дзанетти
Кристиано Дзанетти
68
0
Маркьонни
Марко Маркьонни
75
0
Джилардино
Альберто Джилардино
66'
66'
90
0
Йоветич
Стеван Йоветич
25'
25'
90
Запасные
0
Аврамов
Влада Аврамов
0
Паскуаль
Мануэль Паскуаль
0
Натали
Чезаре Натали
0
Монтоливо
Риккардо Монтоливо
0
Сантана
Марио Сантана
0
Йоргенсен
Мартин Йоргенсен
0
Муту
Адриан Муту
Сампдория
мин
0
Кастеллацци
Лука Кастеллацци
90
0
Гастальделло
Даниэле Гастальделло
90
0
Росси
Марко Росси
90
0
Станкявичус
Мариус Станкявичус
53
0
Дзаури
Лучано Дзаури
90
0
Маннини
Даниеле Маннини
62
0
Паломбо
Анджело Паломбо
90
0
Тиссоне
Фернандо Тиссоне
90
0
Падалино
Марко Падалино
58
0
Паццини
Джампаоло Паццини
90
0
Кассано
Антонио Кассано
90
Запасные
0
Гуардальбен
Маттео Гуардальбен
0
Луккини
Стефано Луккини
0
Циглер
Рето Циглер
0
Франческини
Даниеле Франческини
0
Поли
Андреа Поли
0
Поцци
Никола Поцци
0
Беллуччи
Клаудио Беллуччи