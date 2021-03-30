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Отбор ЧМ. Европа
Бельгия VS Белоруссия
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Бельгия - Белоруссия: 30 марта 2021 смотреть онлайн
Бельгия
-:-
Бельгия - Белоруссия: 30 марта 2021 смотреть онлайн
Белоруссия
Отбор ЧМ. Европа, 3 тур
Отбор ЧМ. Европа,
3 тур
30 марта 2021, 21:45 МСК
30.03.2021, 21:45 МСК
вторник
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Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Бельгия
мин
1
Куртуа
Тибо Куртуа
3
Вермален
Томас Вермален
5
Вертонген
Ян Вертонген
2
Алдервейрелд
Тоби Алдервейрелд
15
Менье
Тома Менье
16
Азар
Торган Азар
8
Тилеманс
Юри Тилеманс
4
Дендокер
Леандер Дендокер
7
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
9
Лукаку
Ромелу Лукаку
14
Мертенс
Дрис Мертенс
Запасные
12
Миньоле
Симон Миньоле
-
13
Кастелс
Коэн Кастелс
-
21
Кастань
Тимоти Кастань
-
5
Денайе
Джейсон Денайе
-
19
Прат
Деннис Прат
-
18
Янузай
Аднан Янузай
-
18
Ванакен
Ханс Ванакен
-
16
Фоке
Томас Фоке
-
20
Бентеке
Кристиан Бентеке
-
21
Батшуайи
Миши Батшуайи
-
20
Троссард
Леандро Троссард
-
23
Доку
Жереми Доку
-
Белоруссия
мин
-
Лаптев
Денис Лаптев
-
Швецов
Максим Швецов
-
S. Kislyak
S. Kislyak
-
P. Savitskiy
P. Savitskiy
Новости
«Я чуть не взорвался». Игрок «Кельна» на сутки впал в кому из-за аллергии на анестезию
#Себастьян Борнау
24 марта, 17:30
Бельгия и Голландия близки к объединению, хотя еще нет четкого формата. Такие лиги уже были, но выжили не все
1
#Бельгия
17 марта, 19:10
1
Киношный финиш чемпионата Белоруссии. БАТЭ лидировал за восемь минут до конца сезона – но потерял золото
#Белоруссия
28 ноября 2020, 17:06
В Белоруссии задержан журналист и главный ютуб-блогер страны. Все его последние видео – о протестах и действиях власти
#Белоруссия
15 ноября 2020, 23:15
Забастовка шахтеров в Солигорске – один из очагов белорусских протестов. Там же сейчас и главный клуб страны
#политика
22 августа 2020, 18:55
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Новости матча
Шкурин из ЦСКА исключен из сборной Белоруссии и лишен отсрочки по службе в армии
17 декабря 2020, 15:43
Определились даты матчей плей-офф Лиги нации
03 декабря 2020, 20:10
Италия, Бельгия, Франция и Испания сыграют в полуфинале Лиги наций. В прошлом турнире состав был полностью другой
19 ноября 2020, 11:04
«Две недели не было горячей воды, отключили слив в туалете». Белорусская баскетболистка – о содержании в изоляторе
15 октября 2020, 17:22
Белорусскую баскетболистку поместили в изолятор за выступление против насилия силовиков и Александра Лукашенко
30 сентября 2020, 12:11
Автор белорусского издания «Прессбол» Сергей Щурко арестован в Минске
15 сентября 2020, 11:48
«Больше недели я плохо сплю, потому что мне больно от того, что происходило на улицах страны». Игрок БАТЭ – о ситуации в Белоруссии
19 августа 2020, 10:09
«У друга забрали 14-летнего внука, которого избивали». Тренер «Ротора» рассказал о ситуации в Белоруссии
16 августа 2020, 15:57