Бельгия - Белоруссия: 30 марта 2021 смотреть онлайн

Бельгия
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Бельгия - Белоруссия: 30 марта 2021 смотреть онлайн

Белоруссия
Отбор ЧМ. Европа, 3 тур

Отбор ЧМ. Европа,

3 тур
30 марта 2021, 21:45 МСК
30.03.2021, 21:45 МСК
вторник
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Предварительный состав

Бельгия
мин
1
Куртуа
Тибо Куртуа
3
Вермален
Томас Вермален
5
Вертонген
Ян Вертонген
2
Алдервейрелд
Тоби Алдервейрелд
15
Менье
Тома Менье
16
Азар
Торган Азар
8
Тилеманс
Юри Тилеманс
4
Дендокер
Леандер Дендокер
7
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
9
Лукаку
Ромелу Лукаку
14
Мертенс
Дрис Мертенс
Запасные
12
Миньоле
Симон Миньоле
-
13
Кастелс
Коэн Кастелс
-
21
Кастань
Тимоти Кастань
-
5
Денайе
Джейсон Денайе
-
19
Прат
Деннис Прат
-
18
Янузай
Аднан Янузай
-
18
Ванакен
Ханс Ванакен
-
16
Фоке
Томас Фоке
-
20
Бентеке
Кристиан Бентеке
-
21
Батшуайи
Миши Батшуайи
-
20
Троссард
Леандро Троссард
-
23
Доку
Жереми Доку
-
Белоруссия
мин
-
Лаптев
Денис Лаптев
-
Швецов
Максим Швецов
-
S. Kislyak
S. Kislyak
-
P. Savitskiy
P. Savitskiy

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