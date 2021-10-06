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#Лига наций #Франция #Бельгия

Лига наций: прогноз на полуфинал Бельгия – Франция, 7 октября 2021 года

5 часов назад

Команда Бельгии сыграет против Франции в полуфинале Лиги наций. Матч состоится 7 октября, начало – в 21:45 по московскому времени.

Прогнозы и ставки букмекеров:

  • Победа Бельгии – 3,08.
  • Ничья – 3,2.
  • Победа Франции – 2,58.

Игра пройдет в Турине на домашнем стадионе «Ювентуса».

Второй финалист определится в игре Италии и Испании. Решающая игра Лиги наций состоится 10 октября в Милане, а днем ранее пройдет матч за третье место в Турине.

Первый победитель Лиги наций – Португалия.

Лига наций: где смотреть полуфинал Бельгия – Франция, 7 октября 2021 года. Во сколько прямая трансляция

Лига наций: во сколько начало полуфинала Бельгия – Франция, 7 октября 2021 года

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