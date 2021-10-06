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Лига наций: прогноз на полуфинал Бельгия – Франция, 7 октября 2021 года
5 часов назад
Команда Бельгии сыграет против Франции в полуфинале Лиги наций. Матч состоится 7 октября, начало – в 21:45 по московскому времени.
Прогнозы и ставки букмекеров:
- Победа Бельгии – 3,08.
- Ничья – 3,2.
- Победа Франции – 2,58.
Игра пройдет в Турине на домашнем стадионе «Ювентуса».
Второй финалист определится в игре Италии и Испании. Решающая игра Лиги наций состоится 10 октября в Милане, а днем ранее пройдет матч за третье место в Турине.
Первый победитель Лиги наций – Португалия.
Лига наций: где смотреть полуфинал Бельгия – Франция, 7 октября 2021 года. Во сколько прямая трансляция
Лига наций: во сколько начало полуфинала Бельгия – Франция, 7 октября 2021 года
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