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Лига наций: где смотреть полуфинал Бельгия – Франция, 7 октября 2021 года. Во сколько прямая трансляция
5 часов назад
Сборная Бельгии сыграет против Франции в полуфинальном матче Лиги наций. Он состоится 7 октября и начнется в 21:45 по московскому времени.
Смотреть игру можно в прямом эфире на телеканале «Матч ТВ». Начало трансляции – в 21:35.
Бельгия выиграла свою группу Лиги наций, дважды переиграв Исландию и Данию и еще один раз Англию. У Франции тоже пять побед – по две над Хорватией и Швецией, еще одна состоялась над действующим победителем Лиги наций – Португалией.
Соперник победителя пары Бельгия – Франция определится в матче Италии и Испании.
Лига наций: прогноз на полуфинал Бельгия – Франция, 7 октября 2021 года
Лига наций: во сколько начало полуфинала Бельгия – Франция, 7 октября 2021 года
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