Лига наций: где смотреть полуфинал Бельгия – Франция, 7 октября 2021 года. Во сколько прямая трансляция

Сборная Бельгии сыграет против Франции в полуфинальном матче Лиги наций. Он состоится 7 октября и начнется в 21:45 по московскому времени.

Смотреть игру можно в прямом эфире на телеканале «Матч ТВ». Начало трансляции – в 21:35.