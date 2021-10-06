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Лига наций: во сколько начало полуфинала Бельгия – Франция, 7 октября 2021 года
6 часов назад
Сборные Бельгии и Франции сыграют в полуфинале Лиги наций 7 октября. Матч пройдет в Италии – на домашней арене «Ювентуса» в Турине.
Игра начнется в 21:45 по московскому времени.
Победитель этой пары сыграет в финале с победителем пары Италия – Испания. Финал состоится 10 октября в Милане на «Сан-Сиро». Проигравший останется в Турине на матч за третье место.
Первым обладателем трофея Лиги наций в 2019 году становилась Португалия.
Лига наций: где смотреть полуфинал Бельгия – Франция, 7 октября 2021 года. Во сколько прямая трансляция
Лига наций: прогноз на полуфинал Бельгия – Франция, 7 октября 2021 года
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