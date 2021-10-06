Лига наций
Бельгия
Франция
Поделиться:
Комментарии:
0
#Лига наций #Франция #Бельгия

Лига наций: во сколько начало полуфинала Бельгия – Франция, 7 октября 2021 года

6 часов назад

Сборные Бельгии и Франции сыграют в полуфинале Лиги наций 7 октября. Матч пройдет в Италии – на домашней арене «Ювентуса» в Турине.

Игра начнется в 21:45 по московскому времени.

Бельгия
-:-
Франция

Победитель этой пары сыграет в финале с победителем пары ИталияИспания. Финал состоится 10 октября в Милане на «Сан-Сиро». Проигравший останется в Турине на матч за третье место.

Первым обладателем трофея Лиги наций в 2019 году становилась Португалия.

Лига наций: где смотреть полуфинал Бельгия – Франция, 7 октября 2021 года. Во сколько прямая трансляция

Лига наций: прогноз на полуфинал Бельгия – Франция, 7 октября 2021 года

 

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Как было раньше
Португалия выиграла первый розыгрыш Лиги Наций. Впечатления от турнира – смешанные
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Лига наций
#Франция
#Бельгия