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#Лига наций #Испания #Италия #Бельгия #Франция

🇪🇸🇫🇷 Испания и Франция – финалисты Лиги наций

вчера, 23:39

Состоялись полуфиналы Лиги наций: Испания победила Италию, Франция обыграла Бельгию.

  • Финал между Испанией и Францией пройдет 10 октября в Милане на стадионе «Сан-Сиро». Игра начнется в 21:45 по московскому времени.
  • Матч за третье место между Италией и Бельгией состоится в Турине 10 октября. Начало – в 16:00. В этой игре не предусмотрено дополнительное время: в случае ничьей команды пробьют серию пенальти.

Это второй розыгрыш Лиги наций. Действующий победитель турнира – Португалия.

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Источник:
Гол
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