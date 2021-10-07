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🇪🇸🇫🇷 Испания и Франция – финалисты Лиги наций
вчера, 23:39
Состоялись полуфиналы Лиги наций: Испания победила Италию, Франция обыграла Бельгию.
- Финал между Испанией и Францией пройдет 10 октября в Милане на стадионе «Сан-Сиро». Игра начнется в 21:45 по московскому времени.
- Матч за третье место между Италией и Бельгией состоится в Турине 10 октября. Начало – в 16:00. В этой игре не предусмотрено дополнительное время: в случае ничьей команды пробьют серию пенальти.
Это второй розыгрыш Лиги наций. Действующий победитель турнира – Португалия.
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