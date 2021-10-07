Лига наций
Бельгия
Франция
Франция проигрывала Бельгии 0:2, но победила и вышла в финал Лиги наций
вчера, 23:39
- Килиан Мбаппе стал самым молодым игроком, который провел за сборную Франции 50 матчей. На момент игры ему было 22 года и 291 день. Рекорд принадлежал Кариму Бензема (24 года и 240 дней).
- В стартовом составе Франции вышли Тео и Лукас Эрнандес. Они первые с 1974 года братья в составе сборной – тогда вместе сыграли братья Ревейи.
- На 87-й минуте Ромелу Лукаку забил третий гол бельгийцев, который был отменен из-за офсайда.
В финале Лиги наций Франция сыграет против Испании. Игра пройдет 10 октября в Милане.
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