Лига наций
Бельгия
Франция
Поделиться:
Комментарии:
0
#Лига наций #Бельгия #Франция

Франция проигрывала Бельгии 0:2, но победила и вышла в финал Лиги наций

вчера, 23:39

У 🇧🇪 Бельгии в двух голах ассистировал Кевин Де Брюйне, 1+1 у 🇫🇷 Франции набрал Килиан Мбаппе:

Матч завершен
Бельгия
2:3
Матч завершен
Франция
  • Килиан Мбаппе стал самым молодым игроком, который провел за сборную Франции 50 матчей. На момент игры ему было 22 года и 291 день. Рекорд принадлежал Кариму Бензема (24 года и 240 дней).
  • В стартовом составе Франции вышли Тео и Лукас Эрнандес. Они первые с 1974 года братья в составе сборной – тогда вместе сыграли братья Ревейи.
  • На 87-й минуте Ромелу Лукаку забил третий гол бельгийцев, который был отменен из-за офсайда.

В финале Лиги наций Франция сыграет против Испании. Игра пройдет 10 октября в Милане.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Гол
Еще по теме
Братья Эрнандесы сыграли за Францию вместе и затащили ее в финал. Там – Испания, за которую они думали выступать раньше
Почему петух – главный символ Франции. Повлияли галлы, церковь, революционеры и полиция
Такую Бельгию вы не знали. Лукаку заставил поваров сборной почистить 60 кг картофеля за вечер, а вся страна спорит из-за нового самолета
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Лига наций
#Бельгия
#Франция