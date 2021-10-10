Италия
Лига наций
Бельгия
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#Италия #Лига наций #Бельгия

Италия обыграла Бельгию и стала бронзовым призером Лиги наций

час назад

10 октября Италия и Бельгия встречались в Турине в матче за третье место Лиги наций. Итальянцы победили со счетом 2:1. Таким был этот матч:

Матч завершен
Италия
Барелла 46
Берарди 65
2:1
Матч завершен
Бельгия
Де Кетеларе 86

Факты вокруг встречи:

  • У Италии капитанил Джанлуиджи Доннарумма. Это самый молодой капитан итальянцев за 56 лет.
  • У Бельгии забил Шарль де Кетеларе. Это его первый гол за сборную.
  • Италия во второй раз за год пробивается в призеры крупного турнира. Летом итальянцы победили на Евро. Сейчас заняли третье место в Лиге наций.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Гол
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