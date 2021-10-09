В Таллине на матч Белоруссии и Эстонии не пустили фанатов в красно-белой атрибутике

9 октября в Таллине в рамках отборочного цикла к ЧМ-2022 играли сборные Эстонии и Белоруссии. Победили эстонцы – 2:0. Матч для белорусских фанатов запомнился не только поражением своей команды, но и инцидентом.

Tribuna.com пишет, что до матча стюарды не пустили белорусских фанатов в красно-белой одежде. Сайт ссылается на слова одного из представителей стадиона: «Я прошу вас снять вызывающую одежду, в которой есть политическое выражение. Это решение нашего делегата, все по правилам УЕФА и ФИФА».

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