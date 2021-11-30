Белоруссия
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Глава Белорусской федерации футбола задержан в Чехии. Полиция проверяет законность его пребывания в стране

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29 ноября Министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек говорил: «На данный момент у министерства нет информации о том, что данное лицо находится на нашей территории. Сейчас это расследуется. Этому человеку не была предоставлена ​​чешская въездная виза.

Если окажется, что он действительно находится в Чехии, будут приняты соответствующие административные меры, вплоть до депортации. Если он действительно здесь, ему придется покинуть Чехию».

30 ноября в Опаве чешская полиция задержала главу АБФФ (белорусской Федерации футбола) Владимира Базанова. Туда он отправился вместе с женой на выздной матч женской сборной. Базановы остановились в Остраве, после чего отправились в Опаве.

  • Базанов и его жена подозреваются в нарушении мер защиты, установленных Министерством здравохранения Чехии.
  • Пресс-секретарь Моравско-Силезской полиции сообщил, что ведомство изучает законность их пребывания на территории страны.

 

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Источник:
Denik N
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