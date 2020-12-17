Шкурин из ЦСКА исключен из сборной Белоруссии и лишен отсрочки по службе в армии

С того момента его агент говорил:

«Я не представляю, каким образом наша федерация, даже если очень захочет, может хоть где-то навредить ЦСКА. Но, насколько мне известно, в истории со Шкуриным ЦСКА разумно занял позицию футболиста».

«Нам конкретно сказал один из тренеров молодежной сборной: если Шкурин не приедет, то его заберут в армию».

Сейчас Tribuna.com со ссылкой на «Прессбол» пишет, что Шкурина исключили из заявочных списков молодежной и основной сборных Белоруссии на 2021 год. Из-за этого он лишается отсрочки по воинской службе и может быть призван в армию.