Илья Шкурин
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#Илья Шкурин #РПЛ #Футбол #ЦСКА #Белоруссия

Шкурин из ЦСКА исключен из сборной Белоруссии и лишен отсрочки по службе в армии

вчера, 15:43

С момента проведения выборов президента Белоруссии нападающий ЦСКА Илья Шкурин не раз отмечал свою гражданскую позицию.

Сначала он выложил пост в инстаграме с поддержкой Светланы Тихановской.

Затем – пообещал, что не будет играть за сборную до тех пор, пока президентом Белоруссии будет Александр Лукашенко.

 

С того момента его агент говорил:

  • «Я не представляю, каким образом наша федерация, даже если очень захочет, может хоть где-то навредить ЦСКА. Но, насколько мне известно, в истории со Шкуриным ЦСКА разумно занял позицию футболиста».
  • «Нам конкретно сказал один из тренеров молодежной сборной: если Шкурин не приедет, то его заберут в армию».

Сейчас Tribuna.com со ссылкой на «Прессбол» пишет, что Шкурина исключили из заявочных списков молодежной и основной сборных Белоруссии на 2021 год. Из-за этого он лишается отсрочки по воинской службе и может быть призван в армию.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Что мы знаем об Илье Шкурине:
Молодой белорус для ЦСКА: ругался с тренером сборной, сам выкупил контракт за $40 тысяч, назабивал голов
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