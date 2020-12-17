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Шкурин из ЦСКА исключен из сборной Белоруссии и лишен отсрочки по службе в армии
вчера, 15:43
С момента проведения выборов президента Белоруссии нападающий ЦСКА Илья Шкурин не раз отмечал свою гражданскую позицию.
Сначала он выложил пост в инстаграме с поддержкой Светланы Тихановской.
Затем – пообещал, что не будет играть за сборную до тех пор, пока президентом Белоруссии будет Александр Лукашенко.
С того момента его агент говорил:
- «Я не представляю, каким образом наша федерация, даже если очень захочет, может хоть где-то навредить ЦСКА. Но, насколько мне известно, в истории со Шкуриным ЦСКА разумно занял позицию футболиста».
- «Нам конкретно сказал один из тренеров молодежной сборной: если Шкурин не приедет, то его заберут в армию».
Сейчас Tribuna.com со ссылкой на «Прессбол» пишет, что Шкурина исключили из заявочных списков молодежной и основной сборных Белоруссии на 2021 год. Из-за этого он лишается отсрочки по воинской службе и может быть призван в армию.
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