Белоруссия
ЧМ-2022
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Бельгия
Белоруссия пропустила восемь голов от Бельгии и потерпела крупнейшее поражение в своей истории
38 минут назад
- Белоруссия играла в гостях с Бельгией в матче отбора чемпионата мира по футболу 2022. Она не забила ни одного мяча и пропустила восемь – 0:8.
- Это новый антирекорд сборной по крупнейшим поражениям. Предыдущий установлен в 2003 году – 0:5 от Австрии.
- С тех пор Белоруссия пять раз проигрывала с разницей в четыре мяча, но больше пяти не пропускала.
- Белоруссия после трех стартовых матчей отбора ЧМ-2022 набрала три очка. Она занимает четвертое, предпоследнее место в группе. Выше нее – Уэльс (3 очка), Чехия (4), Бельгия (7). Следующие матчи сборных пройдут в сентябре.
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