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#Белоруссия #Футбол #ЧМ-2022 #Бельгия

Белоруссия пропустила восемь голов от Бельгии и потерпела крупнейшее поражение в своей истории

38 минут назад
  • Белоруссия играла в гостях с Бельгией в матче отбора чемпионата мира по футболу 2022. Она не забила ни одного мяча и пропустила восемь – 0:8.
  • Это новый антирекорд сборной по крупнейшим поражениям. Предыдущий установлен в 2003 году – 0:5 от Австрии.
  • С тех пор Белоруссия пять раз проигрывала с разницей в четыре мяча, но больше пяти не пропускала.
  • Белоруссия после трех стартовых матчей отбора ЧМ-2022 набрала три очка. Она занимает четвертое, предпоследнее место в группе. Выше нее – Уэльс (3 очка), Чехия (4), Бельгия (7). Следующие матчи сборных пройдут в сентябре.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Transefrmarkt
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