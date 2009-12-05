Матч завершен
Астон Вилла
Бирмингем
Данн 13
Милнер 29
Карью 88
3:0
Матч завершен
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
АПЛ, 15 тур

АПЛ,

15 тур

Англия
5 дек. 2009, 18:00 МСК
5.12.2009, 18:00 МСК
суббота
Стюарт Атвелл
Стюарт Атвелл
Главный Судья
Составы
Астон Вилла
мин
0
Фридель
Брэд Фридель
90
0
Уорнок
Стивен Уорнок
90
0
Данн
Ричард Данн
13'
13'
90
0
Куэльяр
Карлос Куэльяр
90
0
Янг
Люк Янг
90
0
Янг
Эшли Янг
90
0
Петров
Стилян Петров
90
0
Даунинг
Стюарт Даунинг
90
0
Милнер
Джеймс Милнер
29'
29'
90
0
Агбонлахор
Габриэль Агбонлахор
90
0
Хески
Эмил Хески
78
Запасные
0
Гьюзан
Брэд Гьюзан
0
Бейе
Хабиб Бейе
0
Кларк
Киран Кларк
0
Рео-Кокер
Найджел Рео-Кокер
0
Сидуэлл
Стив Сидуэлл
0
Делф
Фабиан Делф
0
Карью
Джон Карью
88'
Халл Сити
мин
0
Дьюк
Мэтт Дьюк
90
0
Доусон
Энди Доусон
90
0
МакШейн
Пол МакШейн
90
0
Гарднер
Энтони Гарднер
90
0
Заятте
Камил Заятте
90
0
Хант
Стивен Хант
90
0
Боатенг
Джордж Боатенг
90
0
Буллард
Джимми Буллард
20
0
Марни
Дин Марни
77
0
Гарсия
Ричард Гарсия
90
0
Алтидор
Жози Алтидор
54
Запасные
0
Майхилл
Боаз Майхилл
0
Муйоколо
Стивен Муйоколо
0
Килбейн
Кевин Килбейн
0
Джеованни
Джеованни
0
Бармби
Ник Бармби
0
Фэган
Крейг Фэган
0
Веннегор оф Хесселинк
Ян Веннегор оф Хесселинк