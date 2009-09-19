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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Астон Вилла
Бирмингем
Милнер 34
Агбонлахор 43
2:0
Матч завершен
Портсмут
Портсмут
АПЛ, 6 тур
АПЛ,
6 тур
Англия
19 сент. 2009, 17:00 МСК
19.09.2009, 17:00 МСК
суббота
Стюарт Атвелл
Стюарт Атвелл
Главный Судья
Составы
Астон Вилла
мин
0
Фридель
Брэд Фридель
90
0
Уорнок
Стивен Уорнок
90
0
Коллинс
Джеймс Коллинс
90
0
Данн
Ричард Данн
90
0
Куэльяр
Карлос Куэльяр
90
0
Янг
Эшли Янг
90
0
Петров
Стилян Петров
90
0
Милнер
Джеймс Милнер
34'
34'
90
0
Сидуэлл
Стив Сидуэлл
90
0
Карью
Джон Карью
66
0
Агбонлахор
Габриэль Агбонлахор
43'
43'
90
Запасные
0
Гьюзан
Брэд Гьюзан
0
Шори
Никки Шори
0
Бейе
Хабиб Бейе
0
Гарднер
Крейг Гарднер
0
Делф
Фабиан Делф
0
Хески
Эмил Хески
0
Дельфунесо
Натан Дельфунесо
Портсмут
мин
0
Джеймс
Дэвид Джеймс
90
0
Бельхадж
Надир Бельхадж
90
0
Бен-Хаим
Таль Бен-Хаим
90
0
Кабуль
Юнес Кабуль
90
0
Мокоена
Аарон Мокоена
90
0
Ванден Борре
Энтони Ванден Борре
90
0
О'Хара
Джейми О'Хара
90
0
Браун
Майкл Браун
90
0
Боатенг
Кевин-Принс Боатенг
90
0
Смит
Томми Смит
77
0
Пикьонн
Фредерик Пикьонн
77
Запасные
0
Бегович
Асмир Бегович
0
Уильямсон
Майкл Уильямсон
0
Маллинс
Хейден Маллинс
0
Йебда
Хассан Йебда
0
Кану
Нванкво Кану
0
Утака
Джон Утака
0
Вебер
Данни Вебер