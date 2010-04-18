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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Портсмут
Портсмут
Браун 9
1:2
Матч завершен
Астон Вилла
Бирмингем
Карью 15
Дельфунесо 81
АПЛ, 35 тур
АПЛ,
35 тур
Англия
18 апр. 2010, 18:00 МСК
18.04.2010, 18:00 МСК
воскресенье
Стюарт Атвелл
Стюарт Атвелл
Главный Судья
Составы
Портсмут
мин
0
Джеймс
Дэвид Джеймс
90
0
Совах
Леннард Совах
90
0
Мокоена
Аарон Мокоена
90
0
Уилсон
Марк Уилсон
90
0
Ванден Борре
Энтони Ванден Борре
90
0
Боатенг
Кевин-Принс Боатенг
79
0
Йебда
Хассан Йебда
90
0
Браун
Майкл Браун
9'
9'
90
0
Диоп
Папа Буба Диоп
86
0
Кану
Нванкво Кану
65
0
Утака
Джон Утака
90
Запасные
0
Эшдаун
Джейми Эшдаун
0
Уорд
Джоэл Уорд
0
Ритчи
Мэтт Ритчи
0
Смит
Томми Смит
Астон Вилла
мин
0
Фридель
Брэд Фридель
90
0
Уорнок
Стивен Уорнок
90
0
Коллинс
Джеймс Коллинс
90
0
Данн
Ричард Данн
90
0
Куэльяр
Карлос Куэльяр
90
0
Даунинг
Стюарт Даунинг
90
0
Милнер
Джеймс Милнер
90
0
Петров
Стилян Петров
90
0
Янг
Эшли Янг
90
0
Карью
Джон Карью
15'
15'
70
0
Агбонлахор
Габриэль Агбонлахор
79
Запасные
0
Гьюзан
Брэд Гьюзан
0
Бейе
Хабиб Бейе
0
Кларк
Киран Кларк
0
Рео-Кокер
Найджел Рео-Кокер
0
Сидуэлл
Стив Сидуэлл
0
Хески
Эмил Хески
0
Дельфунесо
Натан Дельфунесо
81'