Амкар - Крылья Советов: 04 августа 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Амкар
Пермь
0:0

Амкар - Крылья Советов: 04 августа 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Крылья Советов
Самара
РПЛ, 4 тур

РПЛ,

4 тур

Россия
4 авг. 2013, 15:00 МСК
4.08.2013, 15:00 МСК
воскресенье
Алексей Николаев
Алексей Николаев
Главный Судья
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Составы

Амкар
мин
0
Нарубин
Сергей Нарубин
90
0
Занев
Петар Занев
90
0
Белоруков
Дмитрий Белоруков
90
0
Черенчиков
Иван Черенчиков
90
0
Семенов
Андрей Семенов
90
0
Бурмистров
Никита Бурмистров
76
0
Благо
Благо
90
0
Гол
Януш Гол
90
0
Коломейцев
Александр Коломейцев
70
0
Гаджиев
Махач Гаджиев
56
0
Якубко
Мартин Якубко
90
Запасные
0
Герус
Роман Герус
-
0
Фадеев
Николай Фадеев
-
0
Ребко
Алексей Ребко
-
0
Васильев
Константин Васильев
14
0
Новакович
Митар Новакович
-
0
Рябокобыленко
Артур Рябокобыленко
-
0
Камеш
Владимирс Камеш
34
0
Брезнаник
Михал Брезнаник
-
0
Канунников
Максим Канунников
20
Крылья Советов
мин
0
Веремко
Сергей Веремко
90
0
Григалава
Гиа Григалава
90
0
Таранов
Иван Таранов
90
0
Амисулашвили
Александр Амисулашвили
90
0
Ангбва
Бенуа Ангбва
90
0
Аджинджал
Руслан Аджинджал
63
0
Немов
Петр Немов
90
0
Драгун
Станислав Драгун
90
0
Максимов
Илья Максимов
90
0
Воробьев
Роман Воробьев
74
0
Кабайеро
Кабайеро
43
Запасные
0
Вавилин
Денис Вавилин
-
0
Федоров
Алексей Федоров
-
0
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
27
0
Горо
Горо
16
0
Божин
Сергей Божин
-
0
Баляйкин
Евгений Баляйкин
-
0
Махмудов
Эмин Махмудов
-
0
Кузьмичев
Виктор Кузьмичев
-
0
Палиенко
Максим Палиенко
-
0
Корниленко
Сергей Корниленко
-
0
Делькин
Артем Делькин
47
0
Себайос
Себайос
-

События

Матч окончен 0:0
90'
Желтая карточка
Горо
Замена
Константин Васильев
Никита Бурмистров
76'
74'
Замена
Горо
Роман Воробьев
Замена
Максим Канунников
Александр Коломейцев
70'
63'
Замена
Ибрагим Цаллагов
Руслан Аджинджал
58'
Желтая карточка
Станислав Драгун
Замена
Владимирс Камеш
Махач Гаджиев
56'
43'
Замена
Артем Делькин
Кабайеро

Прошлые матчи

08.04.2017 08 апр. 2017 сб 14:00
Крылья Советов
2 : 2
Амкар
08.04.2017 08 апр. 2017 сб 14:00
Крылья Советов
2
Амкар
2
26.09.2016 26 сент. 2016 пн 17:00
Амкар
0 : 0
Крылья Советов
26.09.2016 26 сент. 2016 пн 17:00
Амкар
0
Крылья Советов
0
28.11.2015 28 нояб. 2015 сб 15:00
Крылья Советов
0 : 0
Амкар
28.11.2015 28 нояб. 2015 сб 15:00
Крылья Советов
0
Амкар
0
01.08.2015 01 авг. 2015 сб 14:00
Амкар
1 : 0
Крылья Советов
01.08.2015 01 авг. 2015 сб 14:00
Амкар
1
Крылья Советов
0
25.04.2014 25 апр. 2014 пт 18:00
Крылья Советов
2 : 2
Амкар
25.04.2014 25 апр. 2014 пт 18:00
Крылья Советов
2
Амкар
2
04.08.2013 04 авг. 2013 вс 15:00
Амкар
0 : 0
Крылья Советов
04.08.2013 04 авг. 2013 вс 15:00
Амкар
0
Крылья Советов
0
08.12.2012 08 дек. 2012 сб 11:00
Амкар
0 : 2
Крылья Советов
08.12.2012 08 дек. 2012 сб 11:00
Амкар
0
Крылья Советов
2
20.08.2012 20 авг. 2012 пн 17:00
Крылья Советов
0 : 2
Амкар
20.08.2012 20 авг. 2012 пн 17:00
Крылья Советов
0
Амкар
2
14.04.2012 14 апр. 2012 сб 17:30
Крылья Советов
2 : 1
Амкар
14.04.2012 14 апр. 2012 сб 17:30
Крылья Советов
2
Амкар
1
06.03.2012 06 марта 2012 вт 16:00
Амкар
2 : 1
Крылья Советов
06.03.2012 06 марта 2012 вт 16:00
Амкар
2
Крылья Советов
1
01.08.2011 01 авг. 2011 пн 18:00
Крылья Советов
1 : 1
Амкар
01.08.2011 01 авг. 2011 пн 18:00
Крылья Советов
1
Амкар
1
02.04.2011 02 апр. 2011 сб 13:00
Амкар
1 : 1
Крылья Советов
02.04.2011 02 апр. 2011 сб 13:00
Амкар
1
Крылья Советов
1
18.09.2010 18 сент. 2010 сб 14:00
Амкар
2 : 1
Крылья Советов
18.09.2010 18 сент. 2010 сб 14:00
Амкар
2
Крылья Советов
1
26.04.2010 26 апр. 2010 пн 18:00
Крылья Советов
1 : 1
Амкар
26.04.2010 26 апр. 2010 пн 18:00
Крылья Советов
1
Амкар
1
02.08.2009 02 авг. 2009 вс 11:45
Амкар
2 : 0
Крылья Советов
02.08.2009 02 авг. 2009 вс 11:45
Амкар
2
Крылья Советов
0
21.03.2009 21 марта 2009 сб 13:00
Крылья Советов
1 : 0
Амкар
21.03.2009 21 марта 2009 сб 13:00
Крылья Советов
1
Амкар
0
20.09.2008 20 сент. 2008 сб 15:30
Амкар
1 : 0
Крылья Советов
20.09.2008 20 сент. 2008 сб 15:30
Амкар
1
Крылья Советов
0
02.05.2008 02 мая 2008 пт 14:00
Крылья Советов
2 : 0
Амкар
02.05.2008 02 мая 2008 пт 14:00
Крылья Советов
2
Амкар
0
18.08.2007 18 авг. 2007 сб 15:00
Амкар
4 : 1
Крылья Советов
18.08.2007 18 авг. 2007 сб 15:00
Амкар
4
Крылья Советов
1
29.04.2007 29 апр. 2007 вс 15:00
Крылья Советов
1 : 0
Амкар
29.04.2007 29 апр. 2007 вс 15:00
Крылья Советов
1
Амкар
0

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