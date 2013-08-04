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мин
мин
Запасные
0
Горо
Горо
16
События
Матч окончен 0:0
90'
Желтая карточка
76'
74'
Замена
70'
63'
Замена
58'
Желтая карточка
Замена
56'
43'
Замена
Прошлые матчи
Новости
Большое интервью с Рыжиковым − ему 40, а он еще играет. Откуда силы? Что понял о жизни? О чем жалеет?
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18 сентября 2020, 11:30
5
24 июля 2020, 17:30
8
03 марта, 18:09
10 ноября 2020, 15:42
16 октября 2020, 11:26
31 июля 2020, 17:45
28 июля 2020, 10:38
25 июля 2020, 20:15