Амкар - Крылья Советов: 08 декабря 2012 смотреть онлайн

Матч завершен
Амкар
Пермь
0:2

Амкар - Крылья Советов: 08 декабря 2012 смотреть онлайн

Матч завершен
Крылья Советов
Самара
Черенчиков 6
Елисеев 38
РПЛ, 19 тур

РПЛ,

19 тур

Россия
8 дек. 2012, 11:00 МСК
8.12.2012, 11:00 МСК
суббота
Сергей Костевич
Сергей Костевич
Главный Судья
Составы
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Составы

Амкар
мин
0
Нарубин
Сергей Нарубин
90
0
Мияилович
Никола Мияилович
90
0
Черенчиков
Иван Черенчиков
6'
6'
90
0
Семенов
Андрей Семенов
90
0
Сираков
Захари Сираков
90
0
Волков
Сергей Волков
90
0
Нийхолт
Джанлука Нийхолт
39
0
Васильев
Константин Васильев
90
0
Коломейцев
Александр Коломейцев
90
0
Пеев
Георги Пеев
90
0
Пикущак
Игорь Пикущак
46
Запасные
0
Герус
Роман Герус
-
0
Гришин
Виталий Гришин
15
0
Новакович
Митар Новакович
-
0
Гаглоев
Вадим Гаглоев
-
0
Брезнаник
Михал Брезнаник
75
0
Якубко
Мартин Якубко
44
0
Карелис
Николас Карелис
-
Крылья Советов
мин
0
Веремко
Сергей Веремко
90
0
Телес
Бруно Телес
90
0
Епуряну
Александр Епуряну
90
0
Верховцов
Дмитрий Верховцов
90
0
Таранов
Иван Таранов
90
0
Григорян
Роман Григорян
90
0
Елисеев
Александр Елисеев
38'
38'
90
0
Баляйкин
Евгений Баляйкин
90
0
Воробьев
Роман Воробьев
90
0
Кабайеро
Кабайеро
85
0
Корниленко
Сергей Корниленко
24
Запасные
0
Вавилин
Денис Вавилин
-
0
Голубев
Дмитрий Голубев
66
0
Кертанов
Константин Кертанов
5
0
Сипатов
Сергей Сипатов
-
0
Себайос
Себайос
-

События

Матч окончен 0:2
85'
Замена
Константин Кертанов
Кабайеро
Замена
Виталий Гришин
Михал Брезнаник
75'
48'
Желтая карточка
Дмитрий Верховцов
Замена
Мартин Якубко
Игорь Пикущак
46'
Вторая желтая
Андрей Семенов
40'
Замена
Михал Брезнаник
Джанлука Нийхолт
39'
38'
ГОЛ! 0:2
Александр Елисеев
Желтая карточка
Андрей Семенов
26'
24'
Замена
Дмитрий Голубев
Сергей Корниленко
6'
ГОЛ В СВОИ ВОРОТА! 0:1
Иван Черенчиков

Прошлые матчи

08.04.2017 08 апр. 2017 сб 14:00
Крылья Советов
2 : 2
Амкар
08.04.2017 08 апр. 2017 сб 14:00
Крылья Советов
2
Амкар
2
26.09.2016 26 сент. 2016 пн 17:00
Амкар
0 : 0
Крылья Советов
26.09.2016 26 сент. 2016 пн 17:00
Амкар
0
Крылья Советов
0
28.11.2015 28 нояб. 2015 сб 15:00
Крылья Советов
0 : 0
Амкар
28.11.2015 28 нояб. 2015 сб 15:00
Крылья Советов
0
Амкар
0
01.08.2015 01 авг. 2015 сб 14:00
Амкар
1 : 0
Крылья Советов
01.08.2015 01 авг. 2015 сб 14:00
Амкар
1
Крылья Советов
0
25.04.2014 25 апр. 2014 пт 18:00
Крылья Советов
2 : 2
Амкар
25.04.2014 25 апр. 2014 пт 18:00
Крылья Советов
2
Амкар
2
04.08.2013 04 авг. 2013 вс 15:00
Амкар
0 : 0
Крылья Советов
04.08.2013 04 авг. 2013 вс 15:00
Амкар
0
Крылья Советов
0
08.12.2012 08 дек. 2012 сб 11:00
Амкар
0 : 2
Крылья Советов
08.12.2012 08 дек. 2012 сб 11:00
Амкар
0
Крылья Советов
2
20.08.2012 20 авг. 2012 пн 17:00
Крылья Советов
0 : 2
Амкар
20.08.2012 20 авг. 2012 пн 17:00
Крылья Советов
0
Амкар
2
14.04.2012 14 апр. 2012 сб 17:30
Крылья Советов
2 : 1
Амкар
14.04.2012 14 апр. 2012 сб 17:30
Крылья Советов
2
Амкар
1
06.03.2012 06 марта 2012 вт 16:00
Амкар
2 : 1
Крылья Советов
06.03.2012 06 марта 2012 вт 16:00
Амкар
2
Крылья Советов
1
01.08.2011 01 авг. 2011 пн 18:00
Крылья Советов
1 : 1
Амкар
01.08.2011 01 авг. 2011 пн 18:00
Крылья Советов
1
Амкар
1
02.04.2011 02 апр. 2011 сб 13:00
Амкар
1 : 1
Крылья Советов
02.04.2011 02 апр. 2011 сб 13:00
Амкар
1
Крылья Советов
1
18.09.2010 18 сент. 2010 сб 14:00
Амкар
2 : 1
Крылья Советов
18.09.2010 18 сент. 2010 сб 14:00
Амкар
2
Крылья Советов
1
26.04.2010 26 апр. 2010 пн 18:00
Крылья Советов
1 : 1
Амкар
26.04.2010 26 апр. 2010 пн 18:00
Крылья Советов
1
Амкар
1
02.08.2009 02 авг. 2009 вс 11:45
Амкар
2 : 0
Крылья Советов
02.08.2009 02 авг. 2009 вс 11:45
Амкар
2
Крылья Советов
0
21.03.2009 21 марта 2009 сб 13:00
Крылья Советов
1 : 0
Амкар
21.03.2009 21 марта 2009 сб 13:00
Крылья Советов
1
Амкар
0
20.09.2008 20 сент. 2008 сб 15:30
Амкар
1 : 0
Крылья Советов
20.09.2008 20 сент. 2008 сб 15:30
Амкар
1
Крылья Советов
0
02.05.2008 02 мая 2008 пт 14:00
Крылья Советов
2 : 0
Амкар
02.05.2008 02 мая 2008 пт 14:00
Крылья Советов
2
Амкар
0
18.08.2007 18 авг. 2007 сб 15:00
Амкар
4 : 1
Крылья Советов
18.08.2007 18 авг. 2007 сб 15:00
Амкар
4
Крылья Советов
1
29.04.2007 29 апр. 2007 вс 15:00
Крылья Советов
1 : 0
Амкар
29.04.2007 29 апр. 2007 вс 15:00
Крылья Советов
1
Амкар
0

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