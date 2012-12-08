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мин
мин
События
Матч окончен 0:2
85'
Замена
Замена
75'
48'
Желтая карточка
Замена
46'
Вторая желтая
40'
Замена
39'
38'
ГОЛ! 0:2
Желтая карточка
26'
24'
Замена
6'
ГОЛ В СВОИ ВОРОТА! 0:1
Прошлые матчи
Новости
Большое интервью с Рыжиковым − ему 40, а он еще играет. Откуда силы? Что понял о жизни? О чем жалеет?
5
18 сентября 2020, 11:30
5
24 июля 2020, 17:30
8
03 марта, 18:09
10 ноября 2020, 15:42
16 октября 2020, 11:26
31 июля 2020, 17:45
28 июля 2020, 10:38
25 июля 2020, 20:15