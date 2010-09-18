Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Составы
мин
мин
События
Матч окончен 2:1
90'
Желтая карточка
Желтая карточка
85'
Замена
79'
Замена
71'
55'
Замена
ГОЛ В СВОИ ВОРОТА! 2:1
48'
45'
ГОЛ! 1:1
Желтая карточка
34'
ГОЛ! 1:0
15'
Желтая карточка
9'
Прошлые матчи
Новости
Большое интервью с Рыжиковым − ему 40, а он еще играет. Откуда силы? Что понял о жизни? О чем жалеет?
5
18 сентября 2020, 11:30
5
24 июля 2020, 17:30
8
03 марта, 18:09
10 ноября 2020, 15:42
16 октября 2020, 11:26
31 июля 2020, 17:45
28 июля 2020, 10:38
25 июля 2020, 20:15