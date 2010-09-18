Амкар - Крылья Советов: 18 сентября 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Амкар
Пермь
Ристич 15
Савин 48
2:1

Амкар - Крылья Советов: 18 сентября 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Крылья Советов
Самара
Савин 45
РПЛ, 21 тур

РПЛ,

21 тур

Россия
18 сент. 2010, 14:00 МСК
18.09.2010, 14:00 МСК
суббота
Алексей Николаев
Алексей Николаев
Главный Судья
Составы
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Прошлые матчи
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Травмы
Прогнозы

Составы

Амкар
мин
0
Усминский
Игорь Усминский
90
0
Гаал
Миклош Гаал
90
0
Белоруков
Дмитрий Белоруков
90
0
Попов
Алексей Попов
90
0
Черенчиков
Иван Черенчиков
90
0
Топчу
Андрей Топчу
71
0
Коломейцев
Александр Коломейцев
90
0
Новакович
Митар Новакович
90
0
Волков
Сергей Волков
79
0
Пеев
Георги Пеев
90
0
Ристич
Стевица Ристич
15'
15'
90
Запасные
0
Нарубин
Сергей Нарубин
-
0
Калашников
Вячеслав Калашников
-
0
Гришин
Виталий Гришин
-
0
Померко
Алексей Померко
-
0
Секретов
Андрей Секретов
19
0
Кушев
Мартин Кушев
-
0
Маки
Сейчиро Маки
11
Крылья Советов
мин
0
Лобос
Эдуардо Лобос
90
0
Будылин
Сергей Будылин
90
0
Белозеров
Александр Белозеров
90
0
Джорджевич
Ненад Джорджевич
90
0
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
90
0
Кузнецов
Сергей Кузнецов
90
0
Таранов
Иван Таранов
90
0
Аджинджал
Руслан Аджинджал
55
0
Самсонов
Олег Самсонов
90
0
Савин
Евгений Савин
45'
48'
45'
48'
90
0
Яковлев
Павел Яковлев
90
Запасные
0
Цыган
Николай Цыган
-
0
Леилтон
Леилтон
-
0
Бобер
Антон Бобер
-
0
Ковба
Денис Ковба
-
0
Соснин
Антон Соснин
35
0
Иванов
Олег Иванов
-
0
Елич
Драган Елич
-

События

Матч окончен 2:1
90'
Желтая карточка
Александр Белозеров
Желтая карточка
Алексей Попов
85'
Замена
Сейчиро Маки
Сергей Волков
79'
Замена
Андрей Секретов
Андрей Топчу
71'
55'
Замена
Антон Соснин
Руслан Аджинджал
ГОЛ В СВОИ ВОРОТА! 2:1
Евгений Савин
48'
45'
ГОЛ! 1:1
Евгений Савин
Желтая карточка
Иван Черенчиков
34'
ГОЛ! 1:0
Стевица Ристич
15'
Желтая карточка
Дмитрий Белоруков
9'

Прошлые матчи

08.04.2017 08 апр. 2017 сб 14:00
Крылья Советов
2 : 2
Амкар
08.04.2017 08 апр. 2017 сб 14:00
Крылья Советов
2
Амкар
2
26.09.2016 26 сент. 2016 пн 17:00
Амкар
0 : 0
Крылья Советов
26.09.2016 26 сент. 2016 пн 17:00
Амкар
0
Крылья Советов
0
28.11.2015 28 нояб. 2015 сб 15:00
Крылья Советов
0 : 0
Амкар
28.11.2015 28 нояб. 2015 сб 15:00
Крылья Советов
0
Амкар
0
01.08.2015 01 авг. 2015 сб 14:00
Амкар
1 : 0
Крылья Советов
01.08.2015 01 авг. 2015 сб 14:00
Амкар
1
Крылья Советов
0
25.04.2014 25 апр. 2014 пт 18:00
Крылья Советов
2 : 2
Амкар
25.04.2014 25 апр. 2014 пт 18:00
Крылья Советов
2
Амкар
2
04.08.2013 04 авг. 2013 вс 15:00
Амкар
0 : 0
Крылья Советов
04.08.2013 04 авг. 2013 вс 15:00
Амкар
0
Крылья Советов
0
08.12.2012 08 дек. 2012 сб 11:00
Амкар
0 : 2
Крылья Советов
08.12.2012 08 дек. 2012 сб 11:00
Амкар
0
Крылья Советов
2
20.08.2012 20 авг. 2012 пн 17:00
Крылья Советов
0 : 2
Амкар
20.08.2012 20 авг. 2012 пн 17:00
Крылья Советов
0
Амкар
2
14.04.2012 14 апр. 2012 сб 17:30
Крылья Советов
2 : 1
Амкар
14.04.2012 14 апр. 2012 сб 17:30
Крылья Советов
2
Амкар
1
06.03.2012 06 марта 2012 вт 16:00
Амкар
2 : 1
Крылья Советов
06.03.2012 06 марта 2012 вт 16:00
Амкар
2
Крылья Советов
1
01.08.2011 01 авг. 2011 пн 18:00
Крылья Советов
1 : 1
Амкар
01.08.2011 01 авг. 2011 пн 18:00
Крылья Советов
1
Амкар
1
02.04.2011 02 апр. 2011 сб 13:00
Амкар
1 : 1
Крылья Советов
02.04.2011 02 апр. 2011 сб 13:00
Амкар
1
Крылья Советов
1
18.09.2010 18 сент. 2010 сб 14:00
Амкар
2 : 1
Крылья Советов
18.09.2010 18 сент. 2010 сб 14:00
Амкар
2
Крылья Советов
1
26.04.2010 26 апр. 2010 пн 18:00
Крылья Советов
1 : 1
Амкар
26.04.2010 26 апр. 2010 пн 18:00
Крылья Советов
1
Амкар
1
02.08.2009 02 авг. 2009 вс 11:45
Амкар
2 : 0
Крылья Советов
02.08.2009 02 авг. 2009 вс 11:45
Амкар
2
Крылья Советов
0
21.03.2009 21 марта 2009 сб 13:00
Крылья Советов
1 : 0
Амкар
21.03.2009 21 марта 2009 сб 13:00
Крылья Советов
1
Амкар
0
20.09.2008 20 сент. 2008 сб 15:30
Амкар
1 : 0
Крылья Советов
20.09.2008 20 сент. 2008 сб 15:30
Амкар
1
Крылья Советов
0
02.05.2008 02 мая 2008 пт 14:00
Крылья Советов
2 : 0
Амкар
02.05.2008 02 мая 2008 пт 14:00
Крылья Советов
2
Амкар
0
18.08.2007 18 авг. 2007 сб 15:00
Амкар
4 : 1
Крылья Советов
18.08.2007 18 авг. 2007 сб 15:00
Амкар
4
Крылья Советов
1
29.04.2007 29 апр. 2007 вс 15:00
Крылья Советов
1 : 0
Амкар
29.04.2007 29 апр. 2007 вс 15:00
Крылья Советов
1
Амкар
0

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