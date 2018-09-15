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События
Матч окончен 2:2
Красная карточка
90'
88'
ГОЛ! 2:2
86'
Желтая карточка
ГОЛ! 2:1
73'
Красная карточка
55'
ГОЛ С ПЕНАЛЬТИ! 1:1
53'
45'
ГОЛ! 0:1
Желтая карточка
30'
19'
Желтая карточка
Прошлые матчи
Новости
20 августа 2020, 01:57
2
16 августа 2020, 01:35
14 декабря 2020, 10:27
07 декабря 2020, 10:37
22 октября 2020, 09:32
21 октября 2020, 21:18
21 октября 2020, 00:34
20 октября 2020, 21:47
20 августа 2020, 09:33
19 августа 2020, 23:49