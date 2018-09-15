Кан - Лион: 15 сентября 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Кан
Кан
Бове 53
Оньянге 73
2:2

Кан - Лион: 15 сентября 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Лион
Лион
Фекир 45
Менди 88
Лига 1, 5 тур

Лига 1,

5 тур

Франция
15 сент. 2018, 18:00 МСК
15.09.2018, 18:00 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Составы

Кан
мин
30
Самба
Брис Самба
90
2
Байссе
Поль Байссе
90
24
Джику
Александер Джику
90
21
Жилберт
Фредерик Жилберт
90
6
Оньянге
Принс Оньянге
73'
73'
90
10
Файр
Файкал Файр
90
7
Хауи
Сайф-Эддин Хауи
90
12
Бове
Клаудио Бове
53'
53'
90
22
Мбенг
Аблае Мбенг
90
27
Кривелли
Энцо Кривелли
90
11
Нинга
Касимир Нинга
90
Запасные
1
Желязны
Эрвин Желязны
-
8
Питерс
Стеф Питерс
-
5
Санко
Баиссама Санко
-
29
Женевуа
Ромен Женевуа
-
17
Деменге
Жесси Деменге
-
18
Бамму
Ясин Бамму
-
19
Тшокунте
Малик Тшокунте
-
Лион
мин
1
Лопеш
Антони Лопеш
90
6
Марсело
Марсело
90
5
Денайе
Джейсон Денайе
90
22
Менди
Ферлан Менди
88'
88'
90
4
Рафаэл
Рафаэл
90
10
Траоре
Бертран Траоре
90
18
Фекир
Набиль Фекир
45'
45'
90
29
Тусар
Люка Тусар
90
8
Ауа
Уссем Ауа
90
28
Н'Домбеле
Танги Н'Домбеле
90
9
Дембеле
Мусса Дембеле
90
Запасные
30
Горжелен
Матье Горжелен
-
15
Морель
Жереми Морель
-
27
Корне
Максвел Корне
-
14
Дюбуа
Лео Дюбуа
-
24
Шейх
Папе Шейх
-
7
Терье
Мартен Терье
-
11
Депай
Мемфис Депай
-

События

Матч окончен 2:2
Красная карточка
Баиссама Санко
90'
88'
ГОЛ! 2:2
Ферлан Менди
86'
Желтая карточка
Рафаэл
ГОЛ! 2:1
Принс Оньянге
73'
Красная карточка
Александер Джику
55'
ГОЛ С ПЕНАЛЬТИ! 1:1
Клаудио Бове
53'
45'
ГОЛ! 0:1
Набиль Фекир
Желтая карточка
Файкал Файр
30'
19'
Желтая карточка
Ферлан Менди

Прошлые матчи

18.05.2019 18 мая 2019 сб 22:00
Лион
4 : 0
Кан
18.05.2019 18 мая 2019 сб 22:00
Лион
4
Кан
0
27.02.2019 27 февр. 2019 ср 23:00
Лион
3 : 1
Кан
27.02.2019 27 февр. 2019 ср 23:00
Лион
3
Кан
1
15.09.2018 15 сент. 2018 сб 18:00
Кан
2 : 2
Лион
15.09.2018 15 сент. 2018 сб 18:00
Кан
2
Лион
2
11.03.2018 11 марта 2018 вс 19:00
Лион
1 : 0
Кан
11.03.2018 11 марта 2018 вс 19:00
Лион
1
Кан
0
01.03.2018 01 марта 2018 чт 23:00
Кан
1 : 0
Лион
01.03.2018 01 марта 2018 чт 23:00
Кан
1
Лион
0
03.12.2017 03 дек. 2017 вс 19:00
Кан
1 : 2
Лион
03.12.2017 03 дек. 2017 вс 19:00
Кан
1
Лион
2
15.01.2017 15 янв. 2017 вс 19:00
Кан
3 : 2
Лион
15.01.2017 15 янв. 2017 вс 19:00
Кан
3
Лион
2
19.08.2016 19 авг. 2016 пт 21:45
Лион
2 : 0
Кан
19.08.2016 19 авг. 2016 пт 21:45
Лион
2
Кан
0
14.02.2016 14 февр. 2016 вс 16:00
Лион
4 : 1
Кан
14.02.2016 14 февр. 2016 вс 16:00
Лион
4
Кан
1
29.08.2015 29 авг. 2015 сб 18:00
Кан
0 : 4
Лион
29.08.2015 29 авг. 2015 сб 18:00
Кан
0
Лион
4
09.05.2015 09 мая 2015 сб 18:00
Кан
3 : 0
Лион
09.05.2015 09 мая 2015 сб 18:00
Кан
3
Лион
0
12.12.2014 12 дек. 2014 пт 22:30
Лион
3 : 0
Кан
12.12.2014 12 дек. 2014 пт 22:30
Лион
3
Кан
0
11.02.2012 11 февр. 2012 сб 17:00
Лион
1 : 2
Кан
11.02.2012 11 февр. 2012 сб 17:00
Лион
1
Кан
2
21.09.2011 21 сент. 2011 ср 20:00
Кан
1 : 0
Лион
21.09.2011 21 сент. 2011 ср 20:00
Кан
1
Лион
0
21.05.2011 21 мая 2011 сб 22:00
Лион
0 : 0
Кан
21.05.2011 21 мая 2011 сб 22:00
Лион
0
Кан
0
08.01.2011 08 янв. 2011 сб 22:45
Кан
0 : 1
Лион
08.01.2011 08 янв. 2011 сб 22:45
Кан
0
Лион
1
15.08.2010 15 авг. 2010 вс 18:00
Кан
3 : 2
Лион
15.08.2010 15 авг. 2010 вс 18:00
Кан
3
Лион
2
23.05.2009 23 мая 2009 сб 22:00
Лион
3 : 1
Кан
23.05.2009 23 мая 2009 сб 22:00
Лион
3
Кан
1
20.12.2008 20 дек. 2008 сб 23:00
Кан
0 : 1
Лион
20.12.2008 20 дек. 2008 сб 23:00
Кан
0
Лион
1
26.04.2008 26 апр. 2008 сб 21:00
Лион
2 : 2
Кан
26.04.2008 26 апр. 2008 сб 21:00
Лион
2
Кан
2

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