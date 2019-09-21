Роман Шаронов

Лента
Материалы
Новости
Шаронова короновали, но забыли уточнить, нормальный ли он тренер
#Роман Шаронов
Шаронов пять туров бодрил «Рубин» и всю РПЛ, а теперь влетел на штраф. Возможно, из-за Савина
#Роман Шаронов
Глушаков раскроется, Заболотный разыграется и другие сценарии, которые мы не ждем от РПЛ-2019/20
#Денис Глушаков
Бердыев ушел из «Рубина»: как, почему, что дальше
#Курбан Бердыев