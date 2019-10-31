Клаудио Маркизио

Лента
Материалы
«Если вы направили пистолет в лицо женщине – вы идиот». Маркизио обворовали, угрожая его жене оружием
#Клаудио Маркизио
Тут мнение, что Маркизио в «Зените» – это не стыд и не провал
#Клаудио Маркизио
Что не так с чемпионством «Зенита»? Объясняем на фактах
#Зенит
#Зенит
Мы задали Краневиттеру из «Зенита» 45 вопросов о жизни: что удивляет аргентинца в России и каково бы...
#Матиас Краневиттер
#Матиас Краневиттер
Полгода Маркизио в «Зените»: съемки в рекламе, музеи и минимум футбола
#Клаудио Маркизио
#Клаудио Маркизио