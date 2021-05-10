Иван Ракитич

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Этот момент перевернул чемпионскую гонку в Примере. «Реал» радовался из-за пенальти, а получил его в свои ворота
#Реал
«Реал» увидел на Варане два фола в штрафной. Пенальти не было, а следы от шипов остались
#Рафаэль Варан