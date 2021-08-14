Эрик Гарсия

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Футбол
«Барселона» зарегистрировала Гарсию и Депая благодаря Пике. Тот пошел на понижение зарплаты
#Жерар Пике
Футбол
Испания не обыграла Египет на Олимпиаде-2020. За нее играют Педри, Ольмо и другие участники Евро
#Олимпиада
Футбол
Гарсия переходит в «Барселону». Отступные в контракте – 400 миллионов евро
#Эрик Гарсия