Эрик Гарсия

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17 главных футболистов, ради которых мы включим Олимпиаду
#Олимпиада-2020
19-летний игрок «Ман Сити» подсказывает схему Гвардиоле и уже сам тренирует детей в клубе
#Манчестер Сити