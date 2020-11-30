Адама Траоре

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У игрока «Вулверхэмптона» перелом черепа после столкновения с Луисом: кровь, носилки, ночь в больнице и операция
#Рауль Хименес
Траоре мажет руки детским маслом, чтобы защитники не смогли его схватить. У него – 4 вывиха плеча за сезон
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#Адама Траоре
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💪🏿Самый накаченный футболист АПЛ – тренировки без железа (никто не верит!) и предложение вступить в уличную банду
#Адама Траоре