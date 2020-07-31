Адама Траоре

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Футбол
Адама Траоре вернулся в «Барселону». Клуб взял его в аренду у «Вулверхэмптона»
#Адама Траоре
Футбол
Адама Траоре – лучший дриблер сезона-2019/20. Месси – четвертый
#Адама Траоре