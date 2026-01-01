Дарья Павлюченко

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Фигурное катание
Состав участников финала Кубка России по фигурному катанию
#Кубок России по фигурному катанию
Фигурное катание
Тарасова и Морозов выиграли соревнования пар на чемпионате России по фигурному катанию
#фигурное катание
Фигурное катание
Пара Тарасова – Морозов лидирует после короткой программы на чемпионате России
#фигурное катание