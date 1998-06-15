Александр Самарин

Дата рождения
15 июня 1998 г.
Достижения
Серебряный призер чемпионата Европы 2019 г.
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Фигурист Самарин разбил лицо в кровь – так он открыл чемпионат России 🩸
#Александр Самарин
Онлайн чемпионата России по фигурному катанию: Щербакова выиграла, Трусова – третья
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#фигурное катание
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Над русскими фигуристами смеются. Но есть классный Лазукин
#фигурное катание