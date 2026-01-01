Себастьян Феттель

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Главные вопросы нового сезона Формулы 1. Появится кто-нибудь кроме Хэмилтона? Как выступит русский пилот? Феттель – уже все?
#Формула 1
Феттель уходит из «Феррари» из-за высокой зарплаты и конкуренции с молодой звездой, чей контракт в 3-4 раза ниже
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#Себастьян Феттель
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Месси – это Брэд Питт, а Гвардиола – Лев Толстой. Побаловались в приложении Gradient
#мир
Новый сезон «Формулы-1» нельзя пропускать. Там русский пилот, интрига, веселье
#Формула 1
#Формула 1