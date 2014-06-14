Евро-2024

Дата проведения
14 июня - 14 июля
Место проведения
Германия
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Новости
Футбол
Россия не выступит на Евро-2024
#Россия
Футбол
9 октября 2022 года пройдет жеребьевка отборочного турнира к Евро-2024
#Евро-2024
Футбол
Представлен логотип Евро-2024. Он основан на 55 флагах стран Европы
#Евро-2024